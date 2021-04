Agencias ofrecen viajes a Moscú para vacunarse con la Sputnik V por 1.350 euros

El turoperador, ICU viajes, matiza que ese sería el precio en el caso de que viajase un grupo de más de diez personas con el objetivo de inmunizarse. Si el número de viajeros es menor, la cuantía se incrementaría . Por ejemplo, entre 2 y 5 personas el coste sería de 945 euros; mientras que si se forma un grupo de entre 6 y 9 personas, cada viaje saldría a 715 euros. Eso sí, la oferta no incluiría el vuelo, el visado y la PCR preceptiva para viajar a Rusia y regresar a España.

Poco tirón en España

El uso de la SPUTNIK V todavía no está aprobado por la Agencia Europea del Medicamento, algo que no impide los viajes al país euroasiático. Grupos turistas alemanes ya han empezado a viajar a Rusia para inocularse la vacuna y adquirir la inmunidad ante la lentitud de las vacunaciones en Europa. Sin embargo, según ha podido constatar NIUS a través de varias agencias, en España el paquete para vacunarse no estaría teniendo el tirón que tiene en Alemania.