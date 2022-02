Las UCRIs eran escasas antes de la pandemia pero evitan el 50% de los ingresos en UCI

Son un paso intermedio entre planta y cuidados intensivos

Los neumólogos piden que se instalen camas de UCRI en todos los hospitales de España

Eran poco habituales antes de la pandemia, y sólo los hospitales más grandes solían tenerlas, pero las UCRIs han resultado fundamentales en todas las oleadas de covid. Las Unidades de Cuidados Respiratorios Intermedios son precisamente eso, un paso intermedio entre la planta y la UCI. De hecho, según un estudio de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR), las UCRIs han evitado el 50% de los ingresos en UCI durante la pandemia.

A simple vista, una habitación UCRI es normal: con su baño, su tele, ventanas... Pero tiene un respirador de alto flujo y una pantalla con las constantes vitales y oxígeno en sangre del paciente. Además, la ratio de enfermera por cama es mayor que en una planta de hospitalización normal. Es decir, la UCRI es casi como una UCI pero más relajada. Soledad López, médico adjunto del servicio de Neumología del hospital Gregorio Marañón de Madrid explica que "han venido para quedarse", y menciona el trabajo de los profesionales de neumología como fundamental en la pandemia.

Las camas de UCRI "sirven para personas que no están tan malitas como para ingresar en UCI, o para recuperaciones post intensivos u operaciones... Son unidades más especializadas y que hacen un seguimiento más estrecho (aún) del paciente que en planta, sin llegar a la UCI", explica. En una UCRI es fundamental el confort del paciente: "Al no estar tan grave, no necesita tantas vías, controles constantes... Se puede mover, no hay ruidos de noche, ni luces, tienen su habitación...".

Por qué evitan ingresos en UCI

Una Unidad de Cuidados Respiratorios Intermedios o UCRI se define oficialmente como un área de monitorización y asistencia a pacientes con insuficiencia respiratoria aguda que requieren ventilación no invasiva (VNI) y/u oxigenoterapia de alto flujo como parte de su tratamiento. En estas unidades se atiende a pacientes que no precisan o no se van a beneficiar del ingreso en una UCI tradicional, pero que por su complejidad tampoco podrían recibir cuidados adecuados en una unidad de hospitalización convencional. López explica que con esa ventilación mecánica no invasiva, pero de alto flujo y presión concreta, aplicada precozmente, un paciente que acabaría en UCI puede ahorrársela.

“En general, hasta un 40% de los pacientes con problemas respiratorios ingresados en una UCI no precisan intubación -si bien en el caso de la epidemia de COVID-19 que ha sobrevenido ahora esta afirmación no sería válida, pues hay más pacientes que la requieren-, y hasta un 60% del tiempo de esta VMI se emplea en su retirada”, explica la Dra. Sarah Heili, primera firmante del nuevo estudio, neumóloga y miembro de SEPAR. Por eso SEPAR pide que se implementen estas camas en todos los hospitales de España, sea cual sea su tamaño.

Camino de ida y vuelta

Las UCRIs también dan salida a pacientes que aún no pueden ser llevados a planta pero que ya no necesitan un cuidado tan exhaustivo como en la UCI. Personas como Javier, de 49 años, que sufre EPOC y atiende a NIUS en una de las UCRIs del Gregorio tras pasar por la UCI. Estuvo sedado e intubado, y ahora se recupera poco a poco con ayuda de un respirador. "Aquí tengo una ventana, que no sabes lo que significa, y soy consciente de los días. Porque en la UCI el tiempo que estás lo pierdes, no te enteras de nada", dice.

Se emociona Javier al hablar del trato de los profesionales del hospital, que "dan su vida, no tengo palabras para agradecerles todo lo que hacen. Con lo que han tenido que pasar y que te hagan sonreír y te cuiden así... Hago un llamamiento a la sociedad para que respete y dé las gracias a los sanitarios, y para que seamos todos prudentes con las enfermedades", pide a NIUS que especifique.

Aumento de UCRIs

De las 28 UCRIs que había en España antes de la covid-19, 7 de cada 10 han crecido durante la pandemia, mediante la ampliación de sus espacios o creando otros nuevos. Su media de camas también ha aumentado y se ha situado en 14,82 camas en las UCRIS preexistentes y en 7,91 en las UCRIS creadas en la pandemia. En cambio, antes de la pandemia, la media de camas por UCRI era solo de 4,07.