La UE pide a los países miembros una posición coordinada sobre AstraZeneca para no "alimentar" dudas

La Comisión Europea ha pedido a los países miembros de la UE una "posición coordinadad" sobre las decisiones que se tomen en torno a la vacuna de AstraZeneca para no "alimentar" más las dudas sobre ésta. "Es esencial que sigamos una posición coordinada en Europa. Una posición que no confunda a los ciudadanos y que no alimente dudas sobre la vacuna, porque está basada en la ciencia", ha señalado la comisaria europea de Salud, Stella Kyriakides, durante una reunión extraordinaria de los ministros de Sanidad de los Veintisiete convocada por la presidencia portuguesa sobre AstraZeneca.