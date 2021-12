Última hora del covid | Variante Ómicron, restricciones y contagios

El pánico desatado por Ómicron tras conocer su secuencia genética se mezcla, estos días, con llamadas a la cautela, hasta que sepamos realmente lo que esa secuencia significa. Tiene más mutaciones que ninguna otra variante anterior, sí, pero ¿qué supone esto? Tardaremos semanas en saberlo. Y la respuesta no necesariamente tiene que ser la peor. ¿Y si Ómicron no fuera tan mala como aparenta? ¿Y si no fuera mucho peor que lo que ya tenemos?