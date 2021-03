Los universitarios, pendientes de si volverán a casa en Semana Santa: "Si lo prohíben, me tendré que quedar"

"Si la medida es que no se puede volver a casa, pues me quedaré en Madrid", asegura resignada Leonor. "Me parece que siempre es la misma historia de echar la culpa a los jóvenes de los contagios", señala. "Yo, al menos, cuando he vuelto a Cáceres este curso siempre me he hecho una prueba de antígenos y me he quedado en casa tres o cuatros días sin salir en Madrid por si acaso. Me da mucho miedo el sentimiento de culpa que tendría por contagiar a mis padres o a mis abuelos", asegura.