Uno de cada cinco españoles continuará usando la mascarilla a pesar de no ser obligatoria

El próximo sábado se modificará una de las medidas sanitarias de la Covid-19 que más polémica generó desde un inicio y que, a su vez, más incomodó a muchos: el uso obligatorio de mascarillas en exteriores. Aunque todavía no se conocen los detalles concretos, a partir del próximo sábado día 26 de junio, los españoles podrán pasear por las calles, playas y montes sin tener que hacer uso de un complemento que ya formaba parte de la rutina de todos .

Sobre la decisión de que las mascarillas dejen de ser obligatorias en espacios abiertos, el 26% de los entrevistados afirman no estar de acuerdo con esta nueva medida. Una medida que para el 38% se trata de algo precipitado. Un porcentaje que también corresponde a aquellos que piensan que esta decisión debería haber llegado una vez se alcanzara la inmunidad de grupo. Además, un 23% de los afirma que aún no se siente ni cómodo, ni seguro no llevando mascarilla.