Venta de productos 'milagro' en las colas de vacunación: "Estoy pagando una cama que me da dolores"

Rosario tiene 74 años y es una de las afectadas. El 29 de abril acudía a ponerse la vacuna a uno de los puntos habilitados, en Sevilla. Iba acompañada de dos amigas que también tenían que vacunarse. En la cola de espera, mientras Rosario descansaba sentada en su silla-andador se le acercó una mujer con uniforme blanco. “Parecía una enfermera, pero se ve que no lo era”, explica la anciana a NIUS. Le preguntó que cómo se encontraba de salud, si tenía alguna dolencia y sus datos personales. “No se los tenía que haber dado, pero me pilló por sorpresa y era muy pesada”, se lamenta.