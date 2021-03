Amós García, vacunólogo: "No hay miedo a la vacuna de AstraZeneca, sino a que la gente le coja miedo"

El presidente de la Asociación Española de Vacunología, sobre retirar dosis de la vacuna: "Hay que constatar que no es una relación de casualidad, sino de causalidad"

Recuerda que es conveniente seguir vacunando y manda un mensaje de tranquilidad: "Esa vacuna ya no estaría disponible si hubiera la más mínima duda"

Europa investiga un lote de dosis tras la muerte por trombosis de al menos dos personas que habían sido inoculadas

Una situación en la que Amós García, presidente de la Asociación Española de Vacunología, reivindica más que nunca las primeras palabras que acompañan a todos sus mensajes en las redes sociales: calma y prudencia. Lo hace para recordar que "esa vacuna ya no estaría disponible si hubiera la más mínima duda sobre la seguridad del producto", a la vez que reconoce que la comunidad científica está inquieta pero no por ella, sino por lo que pueda provocar la alarma generada: "No hay miedo a la vacuna de AstraZeneca, sino a que la gente le coja miedo".

Pregunta: La AME investiga la posible relación de un lote de AstraZeneca con la muerte de al menos dos personaso. ¿Hay que retirar dichas dosis, tal y como han hecho algunos gobiernos?

Respuesta: Estas decisiones deben estar bien documentadas. No se puede tomar una decisión que va a tener un impacto evidente sobre la política vacunal en un contexto tan dramático como el de la pandemia sin tenerla bien evidenciada científicamente. Y no nos podemos basar exclusivamente en una relación de temporalidad, ya que podrían pasar mil cosas si lo analizamos así. Es decir, si yo tengo 85 años, me vacuno de la gripe y me da un infarto a la semana de haberme vacunado, esto no quiere decir que la vacuna produzca infartos. Hay que constatar que no es una relación de casualidad, sino de causalidad para tomar esta decisión.

P: Vuelve a hacer suya la premisa de prudencia que lleva defendiendo toda la pandemia...

R: Hay que ser muy prudente en estas situaciones, ya que no podemos hacer valoraciones en base a la declaración o no de una alerta, sino en lo que dictaminen los órganos reguladores del medicamento. Y estos han dicho que conviene seguir vacunando porque los beneficios superan a los riesgos, y el riesgo de no vacunarse es padecer una enfermedad que ha provocado más de dos millones de muertos.

P: ¿Sigue siendo segura la vacuna de AstraZeneca?

R: Estamos ante una vacuna de la que se han puesto millones y millones de dosis. En el Reino Unido, es prácticamente la única que se ha administrado y, en nuestro país, se han inoculado 1.200.000 dosis aproximadamente. Por tanto, calma, prudencia y seamos conscientes de que tomar medidas drásticas puede tener un efecto devastador en las políticas de vacunación.

P: No están ustedes muy tranquilos...

R: Estamos preocupados porque, como consecuencia a esta situación de temor, muchos ciudadanos que no se han vacunado no lo harán y eso significa que quedarán desprotegidos. Asimismo, mientras se crea una alarma en la ciudadanía difícilmente recuperable, quitar una de las vacunas va a provocar todavía más escasez. Pero los ciudadanos deben estar tranquilos: si hubiera la más mínima duda sobre la seguridad del producto, pueden estar seguros de que esa vacuna no estaría disponible.

P: ¿Cómo van a actuar la AME y la Agencia Española del Medicamento?

R: Suelen ser muy prudentes y suelen tener mucho rigor cuando toman decisiones. Todas las vacunas que están en el escenario lo están porque han sido evaluadas rigurosamente por los órganos reguladores del medicamento y, si han autorizado esta, es porque reúne los perfiles adecuados de seguridad y eficacia.