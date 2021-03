Janssen reconoce a Europa dificultades para cumplir con el suministro de dosis

Parece que la vacuna de Janssen (Johnson & Johnson) no será una excepción en lo que a problemas de suministro de dosis en Europa se refiere. La farmacéutica ha reconocido ante la Unión Europea que está afrontando dificultades que pueden poner en peligro el objetivo de suministrar 55 millones de dosis de su vacuna en el segundo trimestre de 2021. La noticia, avanzada por la agencia Reuters, apunta a un nuevo contratiempo, esta vez con una vacuna que, al ser de una sola dosis , está destinada a acelerar sustancialmente las campañas de vacunación de los estados.

Los sucesivos retrasos de las farmacéuticas están suponiendo un revés para el continente y han puesto en entredicho la labor negociadora de la Comisión Europea. Johnson & Johnson aún no ha asumido la imposibilidad de cumplir sus compromisos, pero advierte de que se encuentra "bajo presión" , según las fuentes citadas por Reuters.

La compañía no confirma si cumplirá o no estos objetivos, pero existe un precedente en Estados Unidos, donde las proyecciones de suministro se han visto reducidas a la mitad en el mes de marzo. Las plantas de Países Bajos e Irlanda donde se produce la vacuna de Janssen para Europa han admitido ambas que en abril su capacidad de producción aún no estará a pleno rendimiento. En España, la previsión inicial de la planta Reig Jofre es inicial la producción en mayo.