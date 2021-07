Enjuanes, sobre las vacunas en espray que dan "dos capas adicionales" de protección: "Son más eficaces"

Si el SARS-CoV-2 penetra en el cuerpo a través del aparato respiratorio, fundamentalmente por la nariz, ¿por qué no atacar directamente este órgano ? El planteamiento parece lógico, y sin embargo solamente siete de las más de cien vacunas contra la covid que se ensayan actualmente se administran por la nariz. Una de ellas es la española que dirige Luis Enjuanes en el CSIC.

Las vacunas inhaladas no son nuevas, pero hay pocas en el mercado. El virólogo español justifica esta opción. "El virus entra preferentemente por las mucosas respiratorias y ahí es donde debe inducir la inmunidad, y la inmunidad mucosa se induce bien localmente, por eso lo damos con un espray intranasal", explica a NIUS. "Esto lo sabe todo el mundo, lo que pasa es que las compañías no lo han hecho así para no tener problemas de aprobación con las agencias que regulan el medicamento, porque siempre se tiene en cuenta que si administras algo de forma intranasal puede cruzar la barrera hemotoencefálica y de la circulación sanguínea de la nariz pasar al cerebro", asegura el experto.