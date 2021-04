La vacuna rusa según su cuenta de Twitter: "El lobby farmacéutico y político inspira artículos odiosos contra Sputnik V"

La cuenta de Sputnik V no tiene nada que ver con los previsibles hilos comerciales de otros laboratorios. No, Sputnik V salta como un resorte ante la mínima maledicencia de los medios occidentales , exhibe lo bien que les va a los países que la han comprado, difunde información negativa de sus competidoras, enreda con las divisiones en el seno de la Unión Europea y celebra las proezas tecnológicas del pasado soviético, como hizo este lunes con el 60 aniversario del vuelo de Yuri Gagarin.

Un día antes respondía a un " artículo odioso " del periódico The Times inspirado, según Sputnik V, por los lobbies políticos y farmacéuticos: "Nuestros seguidores son gente real, no bots... La politización de las vacunas va contra la ética y cuesta vidas".

Sputnik V publicita el éxito de los países que recurren a su vacuna. Y no, no es Rusia, donde poco más de un 6% de la población se ha vacunado. ¿Cómo dice entonces en el Tweet del 5 de abril que "Rusia es el país líder en vacunación con dos dosis"? Porque cita los millones de personas, no el porcentaje que suponen esos millones en la gran Rusia. Moscú ha vacunado con dos dosis al 3,71% de la población. España al 6,57, según los últimos datos de Our World in Data de la Universidad de Oxford.