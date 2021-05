Bulos, opacidad y un virus replicante: la vacuna rusa Sputnik V se enfrenta a dudas sobre su calidad

No termina una semana fácil para la vacuna Sputnik V, acusada tanto de contagiar el resfriado como de ser un arma geopolítica del Kremlin . El lunes, Brasil desautorizó la importación de emergencia del fármaco al considerar que el adenovirus de la segunda inyección podía seguir replicándose dentro del cuerpo.

El apoyo de varios científicos al Anvisa, el regulador farmacéutico del gigante sudamericano, apuntó directamente a la seguridad del proceso de fabricación de una vacuna ya aprobada en países como Turquía o México. Y dejó una pregunta en el aire: ¿son estas dosis iguales a aquellas que rozaron un 92% de eficacia según la revista The Lancet ?

Hay que ir por partes. La Sputnik utiliza dos adenovirus modificados para expresar la proteína S del coronavirus, una tecnología similar a la de AstraZeneca o Janssen . Al recibir la vacuna, las células cuentan con instrucciones para fabricar la espícula o púa del patógeno y, a la postre, producir una respuesta inmunitaria. Los adenovirus, que en general provocan enfermedades respiratorias leves como el resfriado común, están debilitados para que no puedan replicarse dentro del cuerpo.

Sin embargo, el regulador brasileño encontró lo contrario tras analizar segundas dosis del suero: que ese adenovirus podría "replicarse" en el cuerpo y provocar enfermedad, daños e incluso la muerte, especialmente en pacientes con "baja inmunidad y problemas respiratorios" . La respuesta del Kremlin no tardó en llegar, en este caso con una demanda por "difamación" contra la agencia.

La viróloga Angela Rasmussen: "Significa infectarse con el adenovirus 5 vivo"

En un hilo en Twitter, la viróloga Angela Rasmussen respaldó la decisión del regulador brasileño. Hay una clave: el gen E1 del segundo adenovirus de la vacuna, el Ad5, que le permite replicarse. Si ese gen no está suprimido , entonces el adenovirus es "evidentemente competente" para esparcirse. "Al parecer, los fabricantes se olvidaron de eliminar el E1, por lo que recibir esta vacuna significa infectarse con el adenovirus 5 vivo", agregó la experta del Centro de Ciencia y Seguridad de la Salud Global de la Universidad de Georgetown.

Rasmussen señaló que la supresión de ese tipo de genes es un estándar en este tipo de vacunas y que un gen así "no reaparece de la nada". "La presencia de virus replicantes sugiere que el E1 no fue eliminado o que se recombinó durante la fabricación con un genoma completo de AdV", dijo la experta, que también ha afirmado que el problema no sería la vacuna como tal, sino el proceso de fabricación.