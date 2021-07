La vacunación de los jóvenes no frenará la quinta ola: "Es una falsa ilusión, a corto plazo no es la solución"

“ A corto plazo, no es la solución ”, advierte José Luis Barranco , especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública del hospital Reina Sofía de Córdoba, que recuerda los plazos que conlleva la inmunización con dos dosis, imprescindibles para hacer frente a la variante delta, que ya es la dominante en España . El epidemiólogo Daniel López Acuña coincide en el análisis. “Esta quinta ola no podemos frenarla, en el corto plazo, por la vacunación de los jóvenes. Es una falsa ilusión . Su vacunación dará buenos resultados a medio y largo plazo, pero no producirá efecto hasta 30 o 45 días después de la primera dosis”.

El experto en Salud Pública insiste. “ Nunca hemos dicho que la vacunación sea la solución. La vacuna ayuda, pero aun así puedes contagiarte y seguir contagiando. Es sólo parte de la solución, pero hay otras medidas que son más efectivas y sobre todo más rápidas” para frenar el aumento de casos. ¿Cuáles? “Soluciones mágicas no existen”, advierte, “pero no hay ninguna variante que pueda sobrepasar el distanciamiento social y el uso correcto de las mascarillas”.

Y López Acuña advierte: “Prácticamente nos llevará el resto del verano inmunizar a los jóvenes”. Por eso, para él, la solución está clara. “Hay que volver varias pantallas atrás”. Lo único que va a volver hacer disminuir la curva, insiste, es “poner más restricciones a la interacción social. Esto no quiere decir que no haya que vacunar a los jóvenes, sino que así no frenamos la incidencia”. De hecho, explica, “para los que nos va a servir la vacunación de los jóvenes es para que estén más protegidos al inicio del nuevo curso escolar, pero no para el desmadre del verano”.