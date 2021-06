La vacunación nocturna en el Zendal triunfa entre los más impacientes

La directora de Enfermería del Zendal, Verónica Real, explica que c on la vacunación nocturna que se ha iniciado en el pabellón uno de este centro se pretende vacunar a un 10 por ciento más de pacientes, entorno a los 1.200 pero pudiendo abarcar los 2.000 durante toda la noche. La franja con más huecos disponibles es la que va de las 2 a las 3 de la mañana, y podrán solicitar esta autocita todas las personas mayores de 40 años, aunque se prevé que en 15 días se amplíe para la franja de los 30 a los 40 años.

Las ventajas de la nocturnidad

"He venido ahora por si me da fiebre o algo, pues que al menos me pille durmiendo, así no me entero", comenta el hombre, que afirma que ha visto que había hueco a esta hora en el Zendal y como vive "al lado" pues ha decidido acercarse a recibir el deseado pinchazo porque, además, por la noche "se está más fresquito".