La 'vuelta' de los abuelos tras las vacunas: "La última vez que vi a mi nieta no hablaba, ahora lo hace por los codos"

Cuando les pongan el segundo pinchazo, los abuelos cogerán el coche directos a Madrid. Para entonces, ya no habrá estado de alarma ni, seguramente, cierre perimetral de las comunidades. Acostumbrados a verles cada dos meses, Agustín y Montemayor no quieren estar un minuto más sin abrazarlos. Ha pasado demasiado tiempo. "La última vez que vi a mi nieta María, de dos años, no hablaba y ahora lo hace por los codos. El día que nos vean en persona van a extrañarse de que no estemos en una pantalla de móvil", reconoce Montemayor.