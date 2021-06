Los contagiados 'invisibles', la vacunación de quienes dieron positivo con test privados y no lo comunicaron

Los ciudadanos que se hagan un test serológico en un laboratorio privado deben registrar el resultado positivo en el sistema de salud público

El sistema de salud público está citando a vacunar con segundas dosis a personas que ya han pasado el coronavirus pero no consta en su historia clínica porque se hicieron el test serológico en laboratorios privados y estos centros no están obligados a comunicar el resultado de estas pruebas a Sanidad. Según las autoridades sanitarias, para los ciudadanos con anticuerpos, con una única administración de la vacuna es suficiente. Sin embargo, aseguran que no supondrá ningún riesgo que las personas que no lo hayan comunicado o desconozcan que se han contagiado de coronavirus por ser casos asintomáticos reciban las dos dosis.

Por regla general, las personas que han pasado la covid-19, no tienen una condición de riesgo muy alta y no están en una residencia para personas mayores solo les bastará una dosis de la vacuna para estar inmunizados. El certificado de vacunación lo registrará como pauta completa y se tendrá las mismas consideraciones que aquellas que han recibido las dos dosis. "Las personas con anticuerpos que reciban la segunda dosis tendrán un refuerzo inmunitario, no debemos preocuparnos. Y las personas que no reciban esta segunda dosis también estarán inmunizadas", detalla a NIUS el conseller del Departament de Salut, Josep María Argimon.

El sistema de salud administrará la segunda inyección a todas aquellas personas que no hayan pasado la enfermedad o que lo desconozcan, por ello, es muy importante registrar el resultado positivo de un test serológico de anticuerpos realizado en un laboratorio privado.

Registro en el sistema público de salud

Por ello, es muy importante que cada ciudadano que decida hacerse por cuenta propia en un laboratorio privado un test serológico de anticuerpos, registre el resultado en su historia clínica del sistema de salud público, en caso de dar positivo. Los centros privados no están obligados a comunicar los resultados de los test serológicos a Sanidad, a diferencia de las pruebas PCR y las TAR, que son de comunicación obligatoria y se registran automáticamente en la mayoría de laboratorios privados homologados.

Esto explica que haya personas que estén recibiendo la segunda dosis de la vacuna pese a saber que han pasado el coronavirus porque se han hecho un test serológico en un laboratorio privado. Lo más probable es que estas personas no hayan comunicado el resultado al sistema de salud publica y por lo tanto no consta en ningún registro que ya tienen anticuerpos. "Yo me contagié en marzo de 2020, en abril me hice un test serológico y di positivo en anticuerpos. No sabía que tenía que comunicarlo y no lo registré. Ahora me tocaba recibir la segunda dosis de la vacuna y me la han administrado sin problema", explica a NIUS, Marta, una profesora que acaba de recibir la segunda dosis de AstraZeneca pese a haber pasado el coronavirus.

En cambio, aquellos usuarios que se han hecho un test serológico en un centro privado, han dado positivo en anticuerpos y lo han registrado en su historia clínica de la seguridad social, el sistema de salud considera que ya tienen la pauta completa y que están inmunizados con una sola dosis por haber pasado el coronavirus. Es el caso de Yolanda, una profesora del mismo centro que Marta que sí registró el resultado positivo de su test:

"Me contagié en marzo de 2020, en abril me hice un serológico en un laboratorio privado y di positivo en anticuerpos. Acudí al CAP y la doctora de cabecera registró el resultado en mi historia clínica. Desde entonces consto que he pasado la enfermedad. En febrero me pusieron la primera dosis de AstraZeneca, al ser maestra, y ahora me tocaba recibir la segunda dosis pero a diferencia de mis compañeras que también pasaron el virus, como registré en mi historial que tengo anticuerpos no me la van a administrar, ya consto como inmunizada. La única diferencia con ellas es que lo comuniqué a Salut", añade Yolanda.

Misma inmunidad

Desde el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya insisten en que tanto las personas que se encuentren en la situación de Marta como la de Yolanda están protegidas, sin embargo, piden a la ciudadanía que si tienen un documento de un centro privado homologado que acredite que han pasado la enfermedad lo registren en su historia clínica para que conste dentro del sistema sanitario público.

A Susana, por ejemplo, otra profesora del mismo centro que también se contagió en 2020, le citaron para recibir la segunda dosis y al llegar al punto de vacunación los sanitarios le preguntaron si había pasado el coronavirus. Ella dijo que si pero como no constaba en el registro le pidieron que entregara el documento acreditativo del laboratorio privado y que no era necesario que le administraran la segunda dosis. "Al llegar me preguntaron y yo les dije que tenía anticuerpos porque así consta en los resultados de la clínica, yo constaba como no inmunizada pero finalmente no me vacunaron", señala Susana.

