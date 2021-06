Abrir la vacunación a todas las edades: la petición de varias comunidades para no frenar la inmunización en verano

"Flexibilidad" para organizar mejor la vacunación

Madrid solicita "abrir la vacunación" en julio

Por el momento, entre los más jóvenes no se está notando esa posible falta de interés por la vacunación, asegura a NIUS José Luis Barranco, portavoz de la Sociedad Española de Medicina Preventiva Salud Pública e Higiene (SEMPSPH). En España "la mayoría de las personas sienten que es algo necesario", aplaude el experto. Además, señala, "supermanes no hay, todas las personas corremos un riesgo". El problema para el doctor Barranco es que aunque los jóvenes sí están dispuestos a vacunarse, "lo de la mascarilla y las medidas de distancia social no lo llevan tan bien". En todo caso, el portavoz de la SEMPSPH apuesta por seguir respetando los grupos de edad y que estos puedan ir solapándose. "El otro sistema me parece más anárquico y puede generar muchos problemas", argumenta.