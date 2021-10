La vacunación de los rezagados se estanca: España vacuna en un mes lo que llegó a lograr en un día

En el país quedan 4.8 millones de personas que no han completado la pauta. No obstante, en las próximas jornadas más de medio millón la completarán. El problema es que aún hay 4.1 millones de habitantes que no han recibido ninguna inyección. Por perfil, solo quedan: dubitativos, indiferentes y negacionistas. El presidente de la Asociación Española de Vacunología, Amos García, explica que los dos primeros acaban accediendo a inocularse.