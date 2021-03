Ya me han vacunado frente a la COVID-19: ¿Y ahora qué?

Lo malo es que la mayoría de los inmunizados no tienen ni idea de en qué consiste exactamente su nuevo "estado". Sobre todo si no son ni científicos, ni médicos, ni sanitarios. Porque, como en otras tantas otras etapas de esta horrible pandemia que estamos viviendo, la información no se difunde como debería a la población de a pie (tema que no comentaré aquí por faltarme la corrección política necesaria para dejar alguna cabeza sin cortar).