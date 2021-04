Los vacunados con AstraZeneca, desconcertados: "O nos dejan sin segunda dosis o mezclan vacunas, es una locura"

Hasta este miércoles más de dos millones de personas se han vacunado con AstraZenca

El Ministerio de Sanidad y las comunidades han decidido administrar la vacuna AstraZeneca solo a mayores de 60 años

Los segundos pinchazos se podrían empezar a inocular en unos quince días, a partir del 20 de este mes de abril

"Estoy muerta de miedo. Me iban a llamar en dos semanas para ponerme la segunda dosis. Tengo 43 años y ahora resulta que mucho riesgo de sufrir trombos. No me parece serio. No entiendo como la Agencia Europea del Medicamento dice una cosa y a la semana siguiente la contraria. Así no nos podemos fiar. Al final va a conseguir que la gente no se vacune", es la desesperación de Ana, profesora de un colegio concertado de Madrid ante el anuncio de Sanidad de paralizar la vacunación a los menores de 60 años.

La decisión de Sanidad de administar la vacuna de AstraZeneca solo a mayores de 60 años obliga a reajustar los planes de vacunación. Así que, el futuro de las segundas dosis pendientes está en el aire a la espera de lo que se decida en la Comisión de Salud Pública y se traslade al Consejo Interterritorial.

Entonces, ¿qué pasa ahora con los más dos millones de españoles que han sido ya vacunados con la primera dosis del suero de AstraZeneca? Gran parte de ellos son menores de 60 años, y se han quedado sin segunda dosis. Existe un margen de doce semanas entre una y otra, por eso Sanidad tiene todavía un plazo para tomar la decisión.

El porcentaje de inmunidad con una sola dosis es del 70 %

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha avanzado que se barajan tres escenarios: que se queden como están porque con una sola dosis ya tendrían un 70 por ciento de inmunidad. Ponerles la segunda dosis de otro fármaco. O que esperen mientras se estudiar si se puede seguir con AstraZeneca. Mientras, los menores de 60 y sobre todo los de entre 65 y 70 tampoco tienen ni idea de cuándo ni con qué serán vacunados. La población está entre indignada, confundida y reclaman información veraz ya.

Fidel, profesor de formación profesional no se lo puede creer. "¿En serio?, ahora vamos a ser los conejillos de indias y nos van a poner la primera dosis con una vacuna y la segunda con otra. Es una broma de mal gusto. A mí desde luego que me dejen como estoy".

"A mí no me importa, yo casi prefiero que me pongan una segunda dosis de lo que sea. El 70 % no me parece suficiente protección. Me parece todo un desastre, pero yo quiero mi segunda dosis”, explica Elena, policía municipal que estaba a la espera para ponerse la segunda dosis en tres semanas.

Y es que los segundos pinchazos se podrían empezar a inocular en unos quince días, a partir del 20 de este mes de abril, cuando se cumplen las 10 semanas recomendadas por la farmacéutica desde la primera inoculación.



Para Sara, policía de 43 años hay un orden de prioridades en todo este caos. "Lo primero que quiero saber es si el riesgo de trombos ha sido en las primeras dosis o en las segundas. Si ha sido en la primera y ya lo hemos pasado y no tenemos riesgo, prefiero que me pongan AstraZeneca la segunda dosis. No quiero cambiar ahora. Pero, si eso no está claro, entonces que me pongan otra dosis si es compatible porque prefiero tener cuanta más protección mejor”, asegura.

Félix Rodríguez, es taxista en Donostia. Le vacunaron hace dos semanas con Astrazeneca y ante la paralización de la vacuna se muestra confuso "no sabemos que decidirán ahora si nos pondrán la segunda dosis, otra vacuna o ya ninguna" también es cierto que reconoce no tener miedo porque "si los demás se van vacunando al final unos protegen a otros". Su compañero Joxe Mari, taxista también, asegura que no se arrepiente de haberse puesto la primera dosis aunque cree que "una vez que nos han puesto la primera ahora deberían darnos la segunda también. Nos va a hacer más bien que mal", en caso de no ser así entiende que "alguna explicación deberían darnos". Informa Maitena Berrueco.

Los que estaban citados para hoy

Y eso no es todo, este jueves había citadas cientos de personas para recibir la dosis de AstraZeneca. Muchos de ellos, los menores de 60 años han acudido a la cita solo para pedir información. "Así de un día para otro nos quedamos a las puertas, ¿y ahora qué?", dice una joven que estaba citada para este mismo jueves en Granada y se ha tenido que volver a casa sin vacuna.



"No sabemos si se retoma hoy. Aquí estamos esperando. Yo estaba citado hoy de 9 a 11 y he venido pronto para que me aclaren que va a pasar con nosotros. Con este descontrol no sé que va a pasar. Yo lo único que quiero es que me lo cuenten. Ahora habrá que esperar semanas otra vez a que nos citen", dice Antonio a las puertas de su centro de salud de Valladolid.

Por otro lado las personas mayores de 60 años que estaban citadas para vacunarse este jueves con AstraZeneca han acudido al centro que les tocaba y la vacunación ha seguido su curso sin ningún problema en la mayoría de las ciudades españolas. Muchos de los que se acercaban a recibir su dosis han hablado de desinformación y de miedo aunque la mayoría se han puesto la vacuna. "Yo prefiero no pensarlo, me la pongo y punto", dice una de las personas que espera la cola en Sevilla. "Me pone un poco nervioso, pero creo que hay que hacerlo", dice otro señor. "Yo casi no vengo, la verdad, tengo un poco de catarro y casi me quedo en casa pero mi hija me ha dicho que viniera y aquí estoy".