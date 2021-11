La difícil 'repesca' de los vacunados con Janssen para recibir las dosis de refuerzo

Luis espera "con ganas" la cita para ponerse esta nueva dosis contra el SARS-CoV- 2. Esta vez no será Janssen, que ya no se inocula en España , sino Pfizer o Moderna. Vacunas de ARNm con una efectividad mayor contra la covid-19. "Cuanto más protegidos estemos contra el virus, mejor", asegura a NIUS.

Más difíciles de localizar que los marineros serán los más de 17.000 españoles que, según el INE, se alojan a diario en los centros de asistencia para personas sin hogar. Centros de acogida que se preparan para "revacunar" a un censo no siempre fácil de contactar . "Para nosotros no es complicado ya que en nuestros centros están entre seis meses y un año de media, así que tenemos a las personas localizadas", aseguran desde Cáritas de Cádiz a NIUS. Lo "difícil", indican, puede estar en los locales de alojamiento temporal, en la que las personas sin hogar pasan entre uno y tres días. Para dar con ellas y proceder al refuerzo de su inmunidad, las comunidades autónomas trabajan con las oenegés y las organizaciones que ya se encargaron de ponerles las primeras dosis a los colectivos más vulnerables.

Una de estas personas fue Miriam, de 47 años. "Yo conocía los raros casos de trombos asociados a Janssen y que esta vacuna tenía menos eficacia que las otras tres, aún así, cuando fui a vacunarme y me dijeron que me iban a poner Janssen respiré aliviada porque tengo aversión a las agujas", cuenta a NIUS. Un miedo al pinchazo que no va a impedir que reciba la dosis de refuerzo. "Yo confío plenamente en las autoridades sanitarias así que esta misma mañana me he metido en la aplicación de la Comunidad de Madrid para pedir cita, lo que pasa es que todavía no está operativa", asegura.