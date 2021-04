Vacunados por sorpresa: "Iba a por unos análisis al centro de salud y he salido con la primera dosis puesta"

Lo suyo iban a ser unos análisis rutinarios. Pruebas que, por sorpresa , se han convertido en la esperada vacuna contra el coronavirus . Y no solo para Julia . "Me la han puesto a mí y a mi marido, Rodolfo" cuenta la mujer, exultante, a NIUS.

A sus 72 años, llevaba días esperando una llamada que no terminaba de llegar. A varios amigos y compañeros de generación ya les habían citado para recibir la primera dosis , pero en casa de Julia, nada. Así que el viernes aprovechó la visita al ambulatorio de la localidad madrileña de Pozuelo para comentarlo en recepción.

-A nosotros todavía no nos han llamado, -explica Julia.

-Pues dígale que pase, que le vacunamos ahora, lo que no estoy dispuesta es a que se desperdicien dosis –anuncia la sanitaria.

"Que no se desperdicie ni una sola inyección"

"Es que parece ser que al final hay gente que no se presenta y, claro, los sanitarios no quieren que se desperdicie ni una sola inyección ", argumenta Julia, contenta después de haber recibido su primera dosis de Pfizer.

El caso de Julia y Rodolfo no es único. Los grupos de WhatsApp de las personas con más de 70 años llevan días recogiendo situaciones similares . Ello ha llevado a Diego a acercarse a su centro de salud en Tres Cantos para preguntar, a ver si había suerte; pero en su caso, con 74 años, va a tener que seguir esperando. En su ambulatorio no había dosis sobrantes y todavía están citando a gente mayor que él.

No aparecer en la lista de vacunación o no coger la llamada

También están los que después de esperar y esperar, sin moverse, pegados al teléfono fijo de casa, han tenido que personarse en el ambulatorio para saber por qué con 78 años todavía no les habían llamado si ya hay vecinos con 76 que están siendo vacunados. Es el caso de Pedro y María . Después de varios días de nervios y consultas, la enfermera de su centro de salud, en Madrid capital, comprobó que no aparecían en la lista de vacunación . Tras hablarlo con el responsable del centro, cotejaron los datos y corrigieron el error. El matrimonio recibirá la vacuna el próximo martes.

No ha tenido tanta suerte José Luis, en Murcia. Cuando le llamaron, hace ya una semana, no pudo coger el teléfono y ahora no hay forma de que le vuelvan a citar. "Va a tener que esperar a que vuelvan a ponerse en contacto con usted", le explican en su centro de salud. José Luis es hoy un hombre a un móvil pegado.