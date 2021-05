Vacunados de AstraZeneca, entre la paciencia y la incertidumbre: "Estamos en silencio administrativo"

3.817.930 personas esperan la segunda dosis de AstraZeneca o que se decida vacunarlos con otra de las vacunas disponibles

La mayoría de los consultados por NIUS afirman que se vacunarían con el mismo fármaco sin dudarlo

Algunos manifiestan preocupación y dudas ante los retrasos y el retraso en la toma de decisiones de las autoridades sanitarias

Beatriz Malo es farmacéutica y espera su segunda dosis de AstraZeneca. Confía en que el fármaco vuelva a autorizarse y en que les vuelvan a poner la misma vacuna: "Sería lo lógico y es dónde tienen los ensayos clínicos hechos y dónde hay seguridad", afirma. "Si se tiene que dar más espacio de tiempo para garantizar que hay más población con una primera dosis, ningún problema, pero preferimos que se nos ponga la segunda dosis con la misma vacuna", asegura, y cree que "se tomará la decisión acertada, no me preocupa en exceso. Yo creo que hay que seguir las directrices de la EMA".

Beatriz es una de las casi cuatro millones de españoles que esperan una decisión sobre qué va a pasar con la segunda dosis de su vacuna. Son personal sanitario y sociosanitario, farmacéuticos, fisioterapeutas, dentistas, psicólogos, grandes dependientes y sus cuidadores, trabajadores de instituciones penitenciarias, profesores, logopedas y miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de servicios de emergencias como bomberos con menos de 55 años. Empezaron a vacunarse en febrero. Han recibido su primera dosis de la AstraZeneca pero la segunda no acaba de llegar, y no lo va a hacer en al menos cuatro o seis semanas.

Sanidad sigue postergando la decisión y este viernes, la Comisión de Salud Pública ha acordado que estos colectivos seguirán con su primera dosis a la espera de que el estudio CombivacS, puesto en marcha por Sanidad, arroje resultados sobre la efectividad de combinar de las vacunas de AstraZeneca y Pfizer.

El estudio durará tres meses y ha comenzado en abril, pero sus primeras evidencias llegarán a finales de mayo. Y Sanidad sostiene que que para esas fechas se conocerán también los primeros datos de otro estudio, mucho más amplio, que se está llevando a cabo en el Reino Unido. El problema es que muchos de estos vacunados con la primera dosis de AstraZeneca se vacunaron en febrero y marzo. El plazo que figura el prospecto de su vacuna para recibir la segunda dosis o ya ha pasado o está a punto de expirar, y eso podría afectar a su grado de inmunidad.

A la espera de una segunda dosis

Otro de los pacientes ciudadanos a la espera de su segunda dosis de vacuna es el, también farmacéutico, Joaquim Braun. En su opinión. "nosotros los farmacéuticos, como profesionales sanitarios, pensamos que es muy importante vacunarse. Con una dosis y por supuesto completar el plan de vacunación, pero estamos muy contentos de poder habernos vacunado una primera vez y esperamos a lo que digan las autoridades sanitarias".

"Creo que el Gobierno debería seguir el asesoramiento de los técnicos, de los profesionales sanitarios. Pero también ahora se ha dicho, que quizás podemos llegar hasta las 16 semanas. Por lo tanto, yo creo que debemos tener paciencia. Los beneficios superan en mucho al riesgo", Asegura este farmacéutico que insiste en que "los profesionales sanitarios, lo que siempre proponemos es atender lo que dicen las autoridades, tanto la EMPS como la EMA. Evidentemente, creo que lo lógico sería que el plan de vacunación fuera completo.", concluye.

"Si me dicen que me ponen otra, entonces me lo pienso"

Mónica Gamero es trabajadora social, se vacunó el 18 de marzo: "así que me tocaría la segunda dosis a mediados de junio", calcula. "No me angustio", dice. "Creo que he hecho bien vacunándome, no me arrepiento de ningún modo y no me da ningún miedo".

Gamero cree que la alerta y la precaución son correctas, que se tienen que seguir los protocolos, pero opina que las incidencias y reacciones a la vacuna, en porcentaje, no le parece que sean representativas como para frenar la vacunación. "Hay otros medicamentos con mucho más riesgo. Yo por ejemplo, como mujer, he tomado la píldora anticonceptiva. Por no hablar de medicamentos tan comunes como el Ibuprofeno o el Nolotil", comenta.

Esta trabajadora social lo tiene claro: "Si me avisan de que se sigue adelante con la segunda dosis, me la pondría sin ningún problema". Lo de ponerse otra dosis de otra vacuna ya no lo tiene tan claro: "Si me dicen que me ponen otra, entonces me lo pienso. Me genera más incertidumbre mezclar vacunas, que no se han estudiado con la misma profundidad que las segundas dosis de la misma. Gamero reconoce que sabe que se están haciendo estudios al respecto pero le da más confianza repetir con AstraZeneca que ponerse otra: "Lo de mezclar no lo veo muy claro, no creo que haya mucha información al respecto todavía. Pero vamos, que con la primera ya tenemos un 70% de inmunidad, así que ni tan mal", se consuela.

Sí que le preocupa la falta de información. "Estamos en silencio administrativo", comenta. "En el Ayuntamiento nos han mandado una nota informándonos de la situación, pero tampoco nos han anulado la cita de junio. Entiendo que ellos tienen la misma información que el resto y que no pueden hacer mucho más. Tampoco nos han dicho si nuestro certificado como vacunados con una primera dosis servirá como pasaporte de vacunación y si podremos viajar. Pero en definitiva, estoy tranquila y a la espera de que exista más información". concluye.

Quejas por falta de información

David Moratilla es bombero en Alicante y se vacunó el 1 de marzo. Se queja de que nadie les está dando información. "No sabemos si nos la van a poner o no. Ahora mismo no tenemos ninguna información. Pero vamos, la intención, por supuesto, es que, si me dan la posibilidad de ponérmela, yo lo tengo claro, me la voy a poner", asegura.

Moratilla no le tiene ningún miedo a una reacción adversa y se atiene a los escasísimos casos de efectos secundarios graves que se han reportado. "La incidencia es mínima", asegura. "Hay otros medicamentos que tienen mucha más incidencia que la propia vacuna".

Considera que las autoridades sanitarias "no tienen aún toda la información y el que vayan diciendo cada vez una cosa es en función de la información que les va llegando. Entiendo que todos los estudios están en marcha y supongo que están haciendo su trabajo para protegernos a todos. Debemos de confiar en que la vacunación siempre es positiva". Moratilla confía también en que "a principios de junio nos llegarán las vacunas correspondientes, nos vacunaremos como lo hicimos en marzo y nos daremos por vacunados.

Desconfianza en algunos casos

Distinta es la opinión del sargento del cuerpo de bomberos, Carlos Aracil, también en Alicante, que asegura sentir decepción e inseguridad: "Son nuestros gobernantes los que tienen que tomar una decisión y el no saber qué hacer a mí lo que me transmite es inseguridad", señala. "No saben lo que tienen que hacer".

Aracil fue vacunado el 1 de marzo y reconoce que tiene dudas. "Me estoy planteando si ponerme la segunda dosis. Me la puse para proteger a mi hija de seis años, porque yo pasé el Covid y se supone que tengo anticuerpos. Por bueno, por reforzar me la puse, cuando podría no habérmela puesto. Ahora ya me estoy empezando a plantear qué hacer cuando me toque porque lo único que veo es inseguridad y que no tienen claro qué hacer".

Aracil dice sentirse abandonado. "Va pasando el tiempo, con otras vacunas van avanzando y con nosotros es un parón, nadie nos informa. Lo único que nos transmiten es incertidumbre y cada vez más miedo".

Incertidumbre por la efectividad de una segunda dosis con retraso

Begoña Benayas es profesora Educación Infantil en Madrid. A ella la vacunaron el 26 de febrero y le tocaba la segunda dosis a finales de mayo. Ahora reconoce sentir incertidumbre. "Al principio yo pensaba que nos iban a poner la segunda, pero después de la noticia del retraso no sé que validez tendrá esa segunda dosis si nos la llegan a poner fuera de plazo".

Begoña reconoce tener miedo que les vayan a dejar solo con una y cree que eso genera desconfianza. "Como si nos hubieran puesto algo peor que a los demás estando en primera línea, en mi caso con niños sin mascarilla. No por una vacuna pero, pero sí peor inmunológicamente por no recibir la segunda y no estar en pauta completa".

A Begoña, como a otros consultados por NIUS lambien le preocupa que va a pasar con ellos y sus certificados de vacunación de cara al pasaporte europeo de vacunación. Cree que se bebería hacer más caso a la EMA y sospecha que se están tomando decisiones por "razones políticas". "A ver qué dicen con la segunda dosis de Pfizer, pero la situación no está como para jugar", lamenta.

"Tal y como está la cosa que me pongan la segunda de AstraZeneca porque no hay tiempo para averiguar si una combinación sería mejor y considero que no es ir a lo seguro", afirma esta profesora que afirma no tener miedo pero sí incertidumbre por poder contagiar a su familia pensando que está más protegida de los que está. "Me siento un poco como al principio, como si no me hubieran puesto nada", asegura.

70.000 firmas para reiniciar la segunda dosis en Change.Org

Entretanto, en el portal web 'change.org se ha lanzado la campaña 'QuieroMiSegundaDosis'. Está impulsada por el estudiante de farmacia '@Polifarmaceuticx' y por el farmacéutico '@farmacanario' y en ella se solicita la administración de la segunda dosis de la vacuna de AstraZeneca a los menores de 60 años. En cuatro días ha reunido más de 70.000 firmas.

"La Organización Mundial de la Salud (OMS), la Agencia Europea del Medicamento (EMA) y la Sociedad Española de Inmunólogos (SEI) se han pronunciado: la segunda dosis de AstraZeneca debe administrarse a los menores de 60 años que recibieron la primera", aseguran los promotores que creen que "no hay ningún motivo o dato científico que explique esta parálisis de la segunda dosis".

Eficacia y efectos adverso detectados en AstraZeneca

Según los datos que incluye el Ministerio de Sanidad en la última actualización de su estrategia de vacunación, que data del pasado 20 de abril, la eficacia de de la vacuna de AstraZeneca en personas vacunadas sin evidencia de infección previa por SARS-CoV-2 y con un intervalo entre dosis de 10-12 semanas, preferiblemente a las 12 semanas, a partir de 15 días tras la segunda dosis se sitúa

alrededor del 80%. Lo que está claro es que algunos de los primeros vacunados, quizá no lleguen a cumplir esos plazos, o reciban una segunda dosis de otra vacuna.

En cuanto a los efectos adversos más comunes registrados tras la administración de la vacuna se cuentan:

Sensibilidad en el lugar de inyección (63,7%).

Dolor en el lugar de inyección (54,2%).

Fatiga (53,1%).

Cefalea (52,6%).

Mialgias (44%),

Artralgias (26,4%).

Escalofríos (31,9%).

Nauseas (21,9%).

Fiebre (7,9%)

Estos efectos se manifiestan, en la mayoría de los casos en forma leve o moderada y casi siempre desaparecen unos diás después de la inoculación de la vacuna. Los datos apuntan, también, que estas reacciones son más leves y menos frecuentes tras la segunda dosis, y que las personas de mayor edad presentaron menor frecuencia de reacciones adversas y de intensidad leve.