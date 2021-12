Las vacunas y ómicron complican los test: por qué dan falso negativo hasta con síntomas

Su marido, con dolor de garganta también, se estuvo haciendo pruebas de antígenos cada día desde el domingo. Siempre ha dio negativo, hasta este miércoles, cuando el resultado ha sido positivo. El problema no es que los test estuvieran mal, sino que las vacunas sí han hecho bien su trabajo.

¿Pero no habíamos quedado que los test de antígenos solo funcionan con la máxima fiabilidad los primeros cinco días desde que comienzan los síntomas ?, se preguntarán muchos. La respuesta es que sí, pero cuando hablamos de personas vacunadas o con inmunidad por una infección previa de covid, la cosa cambia.

Lo explica de manera clara el epidemiólogo e inmunólogo de Harvard Michael Mina, defensor del uso reiterado de los test rápidos aunque su fiabilidad no sea plena .

Lo primero que hay que saber es que los síntomas son casi siempre el resultado de la respuesta inmunitaria, no del virus, explica Mina . "Cuando una persona está vacunada, su sistema inmunitario, junto con los síntomas, se activan rápidamente después de haber estado expuesto al virus", señala este médico.

Un test rápido de antígenos puede dar negativo en una persona que esté contagiada. Lo estamos viendo todos los días. Si ese test da negativo, esa persona no contagia en ese momento, porque su carga viral todavía no es muy alta, aunque sí podría hacerlo en cuestión de horas.

María I. Tapia, bioquímica y bióloga molecular, muestra la tabla elaborada por Mina en un tuit y lo explica con un ejemplo: aunque tengas síntomas (si estás vacunada o has pasado una infección previa) a partir del 2 de enero, comenzarás a ser contagioso a partir del 4 de enero y hasta el 9 de enero. Y muy contagiosos el día 5 y 6 de enero. El test de antígenos será positivo del 4 al 9 de enero, y la PCR desde el día 3 hasta el día 22.

Es una nueva precaución añadida que hay que tener para usar bien los test y evitar caer en la falsas sensación de seguridad. A esta explicación se añade la consabida de que un resultado negativo no implica siempre que no se esté contagiado. Puede estar uno infectado y aún no tener la carga viral suficiente para que esta prueba lo detecte. Con el paso del tiempo, a medida que se replica el virus, se puede terminar dando positivo. Con la velocidad con la que se replica ómicron, eso puede suceder en cuestión de horas.