Los colegios, ¿los próximos vacunódromos?: las comunidades estudian inmunizar a los alumnos en centros educativos

Comunidades como Baleares o Castilla y León ya se están haciendo a la idea: vacunar a los escolares en los propios centros educativos . Según la ministra de Educación, Isabel Celaá, la decisión todavía no se ha tomado y, en todo caso, corresponde al Ministerio de Sanidad.

La primera dosis, antes de que comience el curso

Una vacunación en clase que, según el portal de vacunas de la Asociación Española de Pediatría , no es nueva . En 2019 se practicaba en localidades de Andalucía, Navarra, La Rioja y el País Vasco desde el arranque de la escolarización obligatoria hasta el final del calendario. En Murcia , para las vacunas de los 12 años. En Extremadura y Ceuta se vacunaba en los institutos a las niñas contra el virus del papiloma humano. En Cataluña y Melilla , a partir de los 12 años.

Una práctica habitual durante la EGB

Un "hoy nos vacunan en el cole" que no han olvidado aquellos que cursaron la EGB. "Te ponías de pie en el propio pupitre e iban pinchando así, de uno en uno", recuerda José Luis. También se acuerda de ello Mari Carmen, que ahora preside una de las asociaciones de padres y madres de alumnos más importante del país, la FAPA Francisco Giner de los Ríos .

Mari Carmen Morilla reconoce que todavía no tienen información. "Habrá que esperar porque no tienen claro si lo van a hacer en los centros de salud o en los educativos", explica a NIUS. En todo caso, asegura, "lo que nos gustaría es que contasen con nosotros a la hora de tomar la decisión porque, siendo parte, lo lógico es que nos consulten y no que nos informen a posteriori". Aún así, la presidenta de esta asociación de madres y padres ve muy positivo que se haya decidido vacunar a los menores. "Es ver el tramo final de una pandemia que tantos quebraderos de cabeza nos ha dado tras un durísimo curso marcado por la incertidumbre", destaca.