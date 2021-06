Cómo la decisión de vacunar a la selección se convirtió en un embrollo para el Gobierno

Esta podría retransmitirse como la crónica de un partido de fútbol cualquiera. En juego, la vacunación de la selección española de fútbol masculino y dos equipos en disputa: el A (los que consideran que hay que vacunar a los jugadores porque representan al país) y el B (los que son partidarios de que no reciban ningún tipo de privilegio).

Ha ganado el equipo A, aunque no sin polémica, tanta que el Gobierno intentó pasar la pelota a la Comisión de Salud Pública y luego al Consejo Interterritorial, aunque al final, ante los regates de técnicos y comunidades autónomas, el Ministerio de Sanidad ha tenido que mojarse y tomar la decisión en solitario , marcando el gol a los contrarios a la vacunación.

Antecedentes de la jugada

Pero la petición, apuntan desde el Ministerio de Cultura y Deporte, no llegó a sus manos hasta la semana pasada. El viernes el ministro José Manuel Rodríguez Uribes envió una carta a la ministra de Sanidad, Carolina Darias , para que autorizara la inmunización, ya que –consideró- es una excepción y tiene que estar justificada. "No estamos vacunando a los futbolistas, estamos vacunando a la selección española que nos representa en una competición de máximo nivel", argumentó Uribes en la Cadena Ser.

El enredo y los intentos de pase de Sanidad

El lunes, tras el positivo de Sergio Busquets un día antes, Sanidad anunció que iba a trasladar el asunto a la Comisión de Salud Pública, órgano técnico compuesto por los directores generales de las comunidades autónomas. Pero en su reunión del martes, contra todo pronóstico, la Comisión de Salud Pública decidió despejar el balón y no participar en el partido por entender que la vacunación de la selección española no entra dentro de la estrategia de vacunación, por lo que no le compete tomar una decisión sobre el asunto.