Los países europeos que menos vacunan multiplican por seis los muertos de los más vacunados

Uno de los últimos datos interesantes al respecto lo aporta, en Twitter, la cuenta denominada “Adicto al Excel”, centrada en analizar las cifras que nos va dejando la pandemia. Esa vez, hace una comparativa de la mortalidad registrada, en los últimos meses, en los países con más población vacunada y los países con menos. Y los datos no dejan lugar a dudas.

España es uno de esos cinco países europeos con más vacunados y menos fallecidos por covid, según veíamos en el gráfico anterior. Desde el 1 de octubre hasta el 17 de febrero , según los cálculos de "Adictos al Excel" (que prefiere no revelar su identidad), en España se han registrado 221 muertes por covid por millón de habitantes. Eso equivale a unos 10.000 fallecimientos. Y la tasa de letalidad en ese período fue del 0,19%.

Hace tres meses, conocíamos un amplio estudio de los CDC estadounidenses cuyas conclusiones apoyan estos datos. Concluye que el riesgo de morir por covid es siete veces mayor entre los no vacunados , y lo hace tras recopilar datos de casi medio millón de personas, de los cuales un 28% estaban sin vacunar.

Ese estudio constata, también, que los no vacunados que se contagian de covid tienen aproximadamente el doble de probabilidades que los vacunados de acabar ingresados o en la UCI . Algo que está en línea con muchos otros estudios, que concluyen lo mismo: las vacunas de la covid están disminuyendo los fallecimientos y los ingresos en UCI por esta enfermedad.

Todos estos datos corroboran, por tanto, que las vacunas marcan la diferencia. Y la marcan no solo en fallecimientos, aunque cuando hablamos de que funcionan nos referimos sobre todo a ello, pero también a la covid grave. Las vacunas están funcionando para evitar la hospitalización por covid, y sobre todo, el ingreso en UCI y las muertes. Pero no nos referimos al contagio, que ya sabemos –y estamos comprobando en nuestro día a día- que no lo impiden. Porque tampoco se diseñaron para ello. Aunque sí lo disminuyen, al menos.