Llega el turno de niños y adolescentes: respuestas a las dudas sobre sus vacunas contra la covid

EE.UU. ya vacuna con Pfizer a los adolescentes, y la EMA tiene previsto aprobar esta vacuna para Europa en breve

Moderna acaba de anunciar los resultados de sus ensayos con menores de 12 a 17 años y espera su autorización para junio

Ambas vacunas han mostrado una eficacia del 100% en los ensayos, y sus efectos secundarios similares a los de los adultos

Ya es una realidad. Los niños de 12 a 17 años se están vacunando contra la covid en Estados Unidos. Con la vacuna de Pfizer, la única autorizada hasta el momento para ellos. Pero muchas otras están en camino y llegarán a partir del verano, tanto a ese país como a Europa. Para finales de año, podría haber varias. Pero a la vez que avanzan los ensayos y la vacuna para los niños se convierte en realidad, surgen dudas y preguntas acerca de ellas.

En EE.UU. ya se está viendo que muchos padres dudan de si es realmente necesaria. Desde el punto de vista del cálculo riesgo-beneficio individual, saben que son muy pocos los niños que han enfermado de Covid-19. Y no es fácil verlo como lo que es: una contribución a la inmunidad colectiva. Porque se trata de un hijo, y de unas vacunas nuevas para una enfermedad nueva. "Ya nos enfrentamos a la batalla entre los adultos, creo que vamos a enfrentar una batalla aún mayor cuando se trate de vacunar a los niños", advierte en el Financial Times Lauren Ancel Meyers, investigadora de la Universidad de Texas.

¿Es prioritario vacunar a los niños?

No todos están de acuerdo en que sea tan importante vacunarles ahora. “La vacunación de los niños no es una prioridad. Lo prioritario es vacunar a los adultos de riesgo, pero a los de todo el mundo”, opina Carlos Rodrigo, vacunólogo y director clínico de Pediatría del Hospital Germans Trias i Pujol, que participa en los ensayos que Janssen y AstraZeneca van a iniciar con menores en España.

Cree Rodrigo que, en estos momentos, priorizar la vacunación infantil “es insolidario y no tiene sentido”, porque supone “estar protegiendo a población que casi no tiene riesgo, mientras dejas sin vacunar en otros países a población adulta que se va a morir”.

Pero otros especialistas lo consideran fundamental para evitar que en los países donde los adultos ya estén vacunados, los más pequeños se conviertan en reservorio del virus. Porque a medida que avanza la vacunación entre adultos, en varios países (como Alemania o Suecia) se está detectando un importante aumento de los casos de covid entre menores. No enferman como los adultos, pero sí tienen un papel como vectores del virus. Prioridad o no, el hecho es que la vacunación pediátrica contra la covid ya está en marcha.

¿Qué vacunas de la covid están autorizadas para ellos?

De momento, la FDA estadounidense sólo ha autorizado la de Pfizer, para vacunar a niños de 12 a 17 años en ése país. Se empezó a inocular en abril.

en ése país. Se empezó a inocular en abril. En Canadá también se está vacunando ya a los mayores de 12 años con la de Pfizer.

con la de Pfizer. En Europa, la EMA tiene previsto autorizar la vacuna de Pfizer en los próximos días , antes de que acabe mayo. De momento, está revisando los datos del ensayo que ha llevado a cabo con 2.260 adolescentes. La eficacia entre ellos fue del 100% y la vacuna demostró ser segura.

, antes de que acabe mayo. De momento, está revisando los datos del ensayo que ha llevado a cabo con La y la vacuna demostró ser segura. Moderna acaba de anunciar los resultados de su ensayo con 3.700 niños de entre 12 y 17 años. Han comprobado una eficacia del 100% y tienen previsto pedir su aprobación en junio, tanto en EE.UU. como en Europa.

acaba de anunciar los resultados de su ensayo con 3.700 niños de entre 12 y 17 años. Han comprobado una y tienen previsto pedir su Janssen y AstraZeneca también tienen ensayos en marcha con miles de niños en diferentes países. Si todo va bien, está previsto que puedan ser aprobadas también en los próximos meses.

en diferentes países. Si todo va bien, está previsto que puedan ser aprobadas también en los En otoño, la vacunación se ampliará a los niños más pequeños. Pfizer planea solicitar autorización de la FDA en septiembre para niños de entre 2 y 11 años. Y para finales de año, se esperan resultados del ensayo de Moderna en niños de tan solo 6 meses.

¿Su vacuna es igual o diferente a la de los adultos?

De momento, la vacuna que se está inoculando para niños de 12 a 17 años es la misma que para los adultos. La pauta de la de Pfizer autorizada para estas edades es idéntica: dos dosis de 30 microgramos cada una con 21 días de intervalo entre ambas.

Es posible que en las vacunas que se aprueben para los más pequeños las dosis sean menores. De hecho, Moderna está estudiando diferentes estrategias de dosificación en sus ensayos, según administre su vacuna a niños de entre 2 y 11 años, o a menores de 2.

¿Los efectos secundarios son los mismos que en los adultos?

Sí, muy similares. En los ensayos de la vacuna de Pfizer, los más frecuentes fueron dolor en el lugar de la inyección, cansancio, dolor de cabeza, escalofríos, dolor muscular, fiebre y dolor articular. La fiebre sí fue un poco más común entre los niños de 12 a 15 años que entre los adultos, pero esto tiene su explicación. Su sistema inmune es más robusto y su respuesta, más potente. La fiebre indica, precisamente, que la respuesta inmune está siendo muy buena.

Los efectos secundarios duraron de uno a tres días. Y los menores participantes en los ensayos notificaron más efectos secundarios tras la segunda dosis que después de la primera.

¿Se puede administrar a la vez que otras vacunas infantiles?

No hay problema. “No es un problema porque no son vacunas vivas”, explica Carlos Rodrigo. “Las únicas que tienen este problema son la triple vírica - sarampión, rubeola, paperas-, la varicela... Con ellas sí debe pasar un tiempo. Pero estas vacunas de ARNm se pueden poner coincidiendo con cualquier otra”.

Es lo que aseguran también los CDC estadounidenses, que "se pueden administrar sin importar el momento". "La experiencia con otras vacunas ha demostrado que la forma en que nuestros cuerpos desarrollan protección tras la vacunación y los posibles efectos secundarios de las vacunas son los mismos cuando se administran solas o con otras vacunas", leemos en su web.

¿Y si hay riesgo de alergia a alguno de sus componentes?

Las alergias a los ingredientes de la vacuna son muy raras. Pero si el niño es alérgico y los padres tienen dudas, siempre se debe consultar antes con el pediatra.

Con la vacuna de Pfizer se advierte, no obstante, de que los niños no deben recibirla si tienen antecedentes de reacciones alérgicas graves a cualquiera de los ingredientes. En ese sentido, es importante saber que no contiene huevos, ni conservantes ni látex. En esta web se puede consultar la lista completa de sus ingredientes. Rodrigo advierte que con esta vacuna no sería raro que se presente alguna pequeña reacción alérgica “por la capa lipídica que la recubre”, pero nada más.

En caso de que el niño presente alergias graves a cualquier otra cosa (medicamentos o alimentos), se recomienda también que el menor permanezca en el lugar donde le vacunen 30 minutos tras recibir el pinchazo (y no 15, como se recomienda a los adultos).

¿Puede tener algún efecto sobre organismos en desarrollo?

No se han realizado investigaciones sobre los efectos de estas vacunas de la covid a largo plazo, porque no ha habido tiempo todavía. Pero pediatras y vacunólogos tranquilizan al respecto. “A largo plazo, la vacuna no tiene ningún riesgo, no hay ninguna razón para estar intranquilo por ello”, asegura el vacunólogo Carlos Rodrigo.

¿Por qué? Porque la molécula de ARNm de la vacuna imita un proceso humano natural. Son moléculas que se encuentran de forma natural en el cuerpo humano y sólo hacen de vehículo para presentarle el antígeno al organismo. Una vez que completa su misión, la célula destruye esa molécula: no se queda en el cuerpo.

Kristin Oliver, pediatra y experta en vacunas del Hospital Mount Sinaí de Nueva York, asegura en el New York Times que “no hay una explicación biológicamente plausible de por qué la vacuna tendría algún efecto en el desarrollo o la pubertad de los menores”.