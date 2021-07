La vacuna de la covid no llega a los países en desarrollo: sólo el 1% de su población la ha recibido

La inmunidad de rebaño frente a la covid, o es global o no es. Esto es algo que llevan tiempo advirtiendo los científicos. Pero la realidad no va por ese camino, porque la inmunización de la población, de momento, dista mucho de ser global. Más del 80% de las dosis de las vacunas disponibles están en manos de los países ricos. Según datos de Our World in Data, el 24% de la población mundial ha recibido al menos una dosis, pero la inmensa mayoría pertenece a esos países. Solo el 1% de la población de los países menos desarrollados ha recibido alguna dosis.