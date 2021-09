El nuevo semáforo covid para la normalidad: pesará más la vacunación y menos el nivel de contagios

" Sin duda el estado vacunal es uno de los elementos que se deben incluir " en el nuevo semáforo, asevera Joan Carles March . El experto en Salud Pública considera importante tener en cuenta el nivel de vacunación por tramos de edad, porque casi "4,6 millones de personas mayores de 12 años no tienen aún aplicada ninguna dosis y, junto a los niños, suponen un grupo amplio en el que el coronavirus puede actuar al menor descuido", explica a NIUS el profesor de la Escuela Andaluza de Salud Pública.

Pero, en más de una desescalada, la realidad ha sido otra . " Cada comunidad va un poco a su bola, no hay unidad de acción y eso es un problema ", constata Joan Carles March. De hecho, no cuesta encontrar comunidades autónomas como País Vasco o Andalucía que cuentan con su propio semáforo pandémico.

La existencia de un semáforo claro, para todos igual, que sirva para que se adopten medidas en una misma línea "es imprescindible, aunque muchas veces nos encontramos que no todo el mundo hace caso al semáforo , no todo el mundo sigue las mismas medidas", asegura el experto. "Yo creo que habría que unificar criterios, establecer un semáforo y trabajar para que nadie se lo salte", apunta el profesor de la Escuela andaluza de Salud Pública.

March considera que se están adoptando medidas en función de las que toma la comunidad vecina, "parece un juego y eso hace que la ciudadanía no lo entienda, no entiende por qué en algunos sitios está completamente abierto y otros no si el virus es el mismo". La realidad, asegura, "es que hay comunidades que pasan en rojo" vulnerando la esencia del semáforo, esa unidad de acción que, insiste, "tanto hemos echado de menos a lo largo de la pandemia".