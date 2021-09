Vacunar a los menores de 12 años para evitar que el virus se esconda y genere variantes que afecten a los adultos

"No se trata de ir corriendo a vacunar para obtener una inmunidad de grupo. Esa no es la lógica", explica el exdirectivo de la OMS, Daniel López Acuña, que aclara que esa inmunidad de grupo "es una utopía, una quimera", en el caso del Covid, "porque no hay vacunas esterilizantes contra el coronavirus, porque hay variantes, hay mutaciones y, además, la inmunidad de las vacunas no es permanente. Esto no es como con el sarampión que en porcentajes en el entorno al 70% se logra", zanja este experto.