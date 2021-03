Valencia se blinda de Madrid: Puig pacta el cierre en bloque en Semana Santa con las comunidades limítrofes

Puig ha realizado estas declaraciones tras reunirse con la consellera de Sanidad, Ana Barceló, para analizar la posición que la Comunitat Valenciana defenderá en la reunión de esta tarde del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional, que es la de "mantener las restricciones de movilidad vigentes" entre las comunidades autónomas porque "no puede haber alguna que ponga en riesgo el esfuerzo que se ha hecho por los valencianos". El acuerdo alcanzado aspira a servir de posición de fuerza frente a la Comunidad de Madrid, la que presenta mayor movilidad con el resto de España y que pretende dejar entrar y salir a sus habitantes durante las vacaciones.

La alusión a la Comunidad de Madrid ha sido mucho más clara en palabras de la vicepresidenta regional, Mónica Oltra, que ha pedido al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso que sea "responsable" y ha añadido que si el resto de comunidades cierra, aunque Madrid siga abierta sus habitantes "no van a poder salir".

La respuesta de Ayuso: "La región no cierra"

La presidenta madrileña se ha mostrado firme en su preferencia por permitir la movilidad después de conocer las peticiones de otras comunidades para que cierre. "Abrir o cerrar una comunidad autónoma a estas alturas no provoca más olas", ha afirmado, "no soy partidaria de cerrar ahora mismo si la situación es buena. Creo que es positivo que pueda haber ciudadanos que puedan ir a su segunda residencia, o que ciudadanos puedan venir a Madrid para mover la economía". Poco después ha comentado en su cuenta de Twitter que "la región no cierra", a la espera de revisar la evolución de la epidemia.