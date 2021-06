Solo el 1,25% de los valencianos ha rechazado vacunarse contra el coronavirus

Entre los que rechazan la inoculación para protegerse frente al virus, el 1,16%, 39.000 personas, lo han hecho sin un motivo aparente. Sin embargo, en torno a 1.200 personas no han podido recibir la vacuna por ser alérgicos a alguno de los componentes que las forman, mientras que los 2.000 restantes no la han recibido porque han pasado el covid recientemente y no se les recomienda la vacunación en este momento.