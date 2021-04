La variante india ya podría estar en España: "Parece más resistente a los anticuerpos"

La llaman la doble mutante, pero lo cierto es que acumula más de 13 modificaciones de su ARN. La variante india de la covid , la B.1.617, se descubrió en octubre de 2020, y ya se han descrito casos en Bélgica, en Suiza y en Grecia. Por eso los expertos creen muy probable que ya haya casos en España, solo que no se han secuenciado aún.

La gran desconocida, de momento

El microbiólogo Julio García ahonda en las mutaciones: "Estamos viendo mutaciones en este virus en una parte muy concreta: en la llave con la que el virus penetra a la célula, que es una proteína de la espícula. Solamente las mutaciones en la espícula nos preocupan, todas las demás no porque no influyen en su capacidad de contagiar" , valora.

Pero eso no implica para García que esta variante deba preocupar más que otras, de hecho la Organización Mundial de la Salud no la cataloga como preocupante. "Ésta es importante porque está en un terreno desbocado y gracias a eso se replica a una velocidad de vértigo. Porque a cuantas más personas infecte, cuanto más se replique, más muta", explica. Y en un país con millones de personas a su alcance, el virus encuentra el laboratorio ideal para ir perfeccionándose.

Pero García no coincide con que las vacunas sean menos efectivas contra esta nueva variante, al menos "de momento". Siempre por ahora porque no hay evidencia científica suficiente como para sacar conclusiones de su contagiosidad, letalidad o resistencia a los anticuerpos .

La solución: vacunar, vacunar y vacunar

Es contundente Julio García: "Esto es un gran reto para la humanidad, porque mientras no estemos todos, pero todos, vacunados, no podremos olvidarnos de esto. Tenemos que salir del agujero todos. Si no, podemos encontrarnos en Europa y Estados Unidos en un gueto en el que solamente podamos movernos entre nosotros". La clave para él es que los países más desarrollados aceleren el ritmo de vacunación para así poder extenderla a otros lugares del mundo cuanto antes.