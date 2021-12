Ómicron y su afectación en menores: ¿es mas peligrosa para los niños que otras variantes?

En todo caso, y aunque parece claro que ómicron es más contagiosa y presenta un mayor riesgo de reinfección , no significa que sea más peligrosa. Tampoco para los niños. Los datos todavía pueden estar sesgados . "Con la nueva variante se ha creado un pánico asociado que ha podido hacer que muchas familias con sus hijos enfermos los hayan llevado al hospital y eso ha podido sesgar un poco la sensación de gravedad", explica a NIUS Quique Bassat , pediatra y epidemiólogo del Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona e investigador del ISGlobal.

Para el doctor Bassat, todavía queda mucho por saber de esta nueva versión del virus, pero si afectase más a los niños "sería un gran cambio en la pandemia y sería un problema añadido importante". "Solo nos faltaría esto, si después de todo lo que hemos pasado, si ahora encima se nos cae uno de los dogmas, de que el covid no afecta a los niños gravemente, apaga y vámonos ", exclama el epidemiólogo. "Ya no sabríamos qué hacer, pero por ahora calma, ya veremos por dónde salen los datos", pide el experto porque "ahora mismo es difícil extraer conclusiones".

La semana pasada en la provincia de Gauteng, donde se encuentra el municipio de Tshwane, epicentro de ómicron, se registraron 580 hospitalizaciones con síntomas compatibles con la covid-19, pero sin confirmar. Cinco veces más que la semana anterior. De ellas, 52 fueron niños menores de dos años . Uno falleció. Según la OMS todavía no hay ningún muerto registrado por la nueva variante y lo cierto es que los bebés con síntomas respiratorios están siendo tratados en Twashne como si tuvieran covid-19, aunque podrían tener otra enfermedad como la gripe.

Los primeros estudios, todavía preliminares, indican que ómicron podría ser mucho más infecciosa, pero más leve que las variantes previas. Todo esto está por confirmar, insiste Bassat a NIUS, quien reconoce que lo de los niños puede "cambiar la perspectiva". De momento el experto pide calma hasta que no se confirme esta tendencia en otros lugares y no se verifique que hay una enfermedad más grave en los menores de la que había con las otras variantes. "Puede haber múltiples explicaciones de por qué ha ocurrido esto y no necesariamente significa que porque ómicron sea más peligrosa", subraya el investigador.