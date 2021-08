Variantes, quinta ola, tercera dosis y rebrotes en China: ¿acabaremos alguna vez con el coronavirus?

¿Habrá un final para el coronavirus? Una mayoría de expertos consultados por la revista Nature ya estimó en febrero que el SARS-CoV-2 terminará siendo endémico . La variante delta no era dominante entonces, pero hoy en día ilustra bien lo que podría ser ese escenario: brotes en reductos de tolerancia cero como China o Australia, planes de una tercera dosis ante vacunas con eficacia menguante para evitar contagios, nuevas olas imaginables.

¿Es una estrategia sostenible en el tiempo ? Ante el rebrote de Nanjing, el virólogo chino Zhang Wenhong ha afirmado que el virus no desaparecerá y que será necesario coexistir con él. "Los datos nos dicen que, incluso si cada uno de nosotros fuera vacunado, la covid aún sería endémica, pero a un nivel más bajo con una tasa de mortalidad más baja. Después de la liberalización de las vacunas, todavía habrá infecciones en el futuro", ha escrito el científico, el Dr. Fauci del gigante asiático.

Pero el país confía en su estrategia, ya que ha logrado "contener la transmisión local de la variante delta en ciudades densamente pobladas y de tránsito en la provincia de Guangdong", según ha afirmado He Qinghua, del centro de control y prevención de enfermedades chino.

En la encuesta de Nature, un 45% de los expertos creía que el coronavirus no desaparecerá por la insuficiente distribución de las vacunas en el mundo . El debate y los planes de una tercera dosis entre los países ricos ahondan en esa hipótesis. Mientras Israel administra un tercer pinchazo y Francia, Alemania y Reino Unido lo anuncian para septiembre , la Organización Mundial de la Salud (OMS) pide que lo retrasen para no abrir aún más la brecha en la vacunación global.

El organismo calcula que ese refuerzo necesitará unas 440 millones de dosis de la oferta global, que serían más útiles si se enviaran a países de ingresos medio-bajos y bajos, donde más del 85% de las personas, unos 3.500 millones, no han recibido ni un solo pinchazo. En Mozambique, por ejemplo, solo un 1,03% de la población tiene la pauta completa, en tanto que en Kenia ese porcentaje asciende apenas al 1,25%, según los datos recogidos por Our World in Data.