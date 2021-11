La venganza de AstraZeneca: achaca la ola de contagios en Europa al rechazo a su vacuna

La farmacéutica AstraZeneca ha asegurado que la ola de contagios que afecta a Europa se debe en parte a no haber utilizado su vacuna en personas mayores , una cuestión con la que hubo debate y cambios de decisiones a raíz de los casos poco frecuentes de trombosis.

Así se ha expresado el presidente de la compañía británica en una entrevista en la BBC. Pascal Soriot , que ha mantenido durante meses un conflicto con la Comisión Europea por no cumplir con el suministro de dosis previstas durante el primer año, ha asegurado que su vacuna ofrece, según su opinión, una respuesta más duradera contra la covid al inducir una mayor inmunidad de células T .

Las decisiones que afectaron a AstraZeneca en el continente generaron bastante desconcierto entre la población. Antes de tener un criterio común en Europa, Alemania descartó el uso de esta vacuna en mayores de 65 años en enero. Aseguró que no había datos sobre la eficacia de este medicamento en ese grupo de edad.

Soriot ahora parece estar cobrándose ahora una vieja deuda cuando argumenta que el uso de su vacuna en los ancianos de Reino Unido puede haberles protegido mejor. "Es interesante que en Reino Unido ha habido un pico de infecciones pero no tantes hospitalizaciones como en Europa", ha sugerido, para después decir que no desea culpar a nadie.

"Sólo digo que hay muchos datos que aún no están disponibles", ha dicho. Sin embargo, no ha esperado a tener esos datos para cargar contra su molesto cliente europeo con argumentos que a día de hoy no se han contrastado.