El verano, con o sin mascarilla: el avance de la vacuna acerca el debate sobre el fin de su obligatoriedad en exteriores

Un artículo publicado en Indoor Air analizó 1.245 casos en China y encontró solo un caso de transmisión al aire libre entre personas que habían mantenido una larga conversación. Otro estudio, elaborado en Irlanda, constata que de 232.164 casos, solo 262 se asociaron con "ubicaciones principalmente con actividades al aire libre". Es decir, alrededor del 0,1%. Mientras que otro informe, publicado en el Journal of Infectious Diseases apunta que los casos contraídos al aire libre no superan el 10%. Este porcentaje podría ser menor, dado que incluye actividades como los trabajos de la construcción o los campamentos donde, aunque casi todo el tiempo se está al aire libre, parte de las interacciones tienen lugar en espacios cerrados.

Con las cifras de contagios en la mano, algunos expertos como Monica Gandhi, especialista en enfermedades infecciosas de la Universidad de California en San Francisco (Estados Unidos), sugiere que las ciudades podrían empezar a dar luz verde a prescindir de la mascarilla siempre que no se supere un umbral de 10 hospitalizaciones por cada 100.000 habitantes y cuando el 40% de su población haya recibido la primera dosis de la vacuna.



Aquí en España, el epidemiólogo y ex directivo de la OMS, Daniel López Acuña, asegura que es importante entender que la vacunación no debe ser sinónimo de abandonar el uso de la mascarilla y la distancia física ni de incurrir en aglomeraciones. "La razón de ello es que la vacuna nos protege de la severidad de la enfermedad, del riesgo de hospitalización y del riesgo de morir, pero no nos protege de la posibilidad de infectarnos y tener cuadros que aunque sean leves pueden contagiar silenciosamente a otras personas", explica.