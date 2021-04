Verena, la joven que tose cada dos segundos: "Tuve covid en octubre y desde entonces no he dejado de toser"

La chica, de 16 años, tiene covid persistente y no le deja hacer vida normal

Algo tan sencillo como comer o beber agua es una odisea

Los médicos creen que tiene una disfunción neurológica

Para beber agua Verena contiene la respiración, y lo hace a sorbitos. Ingiere lo que le da tiempo en los dos segundos que pasa sin toser. Porque esta joven murciana de 16 años tiene tos continua desde hace seis meses. En octubre de 2020 hubo un brote de covid en su instituto, se contagió y sigue con síntomas. Además de la tos, tiene continuos dolores de cabeza y no ha recuperado el gusto ni el olfato. Padece covid persistente.

Pero lo peor es la tos, dice, que no le deja hacer vida normal. No puede ir al instituto (imaginen pasar ocho horas en una sala llena de adolescentes, intentar concentrarse en las clases y toser todo el rato), se siente mal cuando sale a la calle porque la gente se aparta de ella, temiendo ser contagiados, no pisa un cine o un teatro... "Esto para todos esos que dicen que la covid no existe", dice a NIUS. Porque algo no le ha robado el virus: la fuerza.

Verena sonríe todo el rato, hasta cuando se cansa de hablar. Ya no le duele la garganta "yo creo que porque se me ha hecho un callo", pero hasta hace pocos meses sangraba al toser. Demasiado esfuerzo continuo para los músculos del cuello, quizá. Y para la cabeza, donde sospechan que reside el problema.

Una disfunción neurológica

Porque la única causa que encuentran los médicos a su problema es una disfunción neurológica. "Es como si su cerebro entendiese que al estar despierto hay que toser, como entiende que hay que respirar todo el rato", explica muy gráficamente su padre.

Por fin, y gracias a la presión pública que han hecho, en pocos días comienza una terapia multidisciplinar con rehabilitación neurológica incluida. La otra, la terapia psicológica, es lo que la ha mantenido a flote.

"En enero yo estaba fatal fatalmente", dice Verena. "Y gracias a la psicóloga he empezado a afrontarlo todo con una sonrisa. Esto es en lo que estamos y me niego a perder el curso, repetir o no hacer nada. Me voy buscando las mañas para hacer todo lo que puedo", dice la joven.

Como para comer: "me pongo una mampara, como las que se usan en los hospitales o algunos profes, de plástico. Y así al toser la comida se queda en la mampara y no sale despedida". O gestos, para cuando tiene que hacer exposiciones muy largas o directamente no puede hablar. Aún así, tarda en comer horas, porque le resulta casi imposible masticar si está tosiendo.

Secuelas de la tos

Pero además de impedirle hacer una vida normal, la tos le ha provocado muchas más cosas: ha perdido oído y visión.