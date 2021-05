El viaje de trabajo a Polonia que llevó la variante india a un pequeño pueblo de Cantabria

No fue hasta once días después cuando se descubre que la variante india ha hecho acto de presencia en Colindres. Y es raíz del positivo de un compañero de este paciente índice en un brote de coronavirus detectado en esta localidad.

No se descartan más casos en los próximos días

El último caso perteneciente a este brote, cuya tasa de ataque provisional es del 39 por ciento, es asintomático y fue diagnosticado el pasado viernes 21, por lo que se encuentra todavía activo e inquieta al gobierno cántabro. Su presidente, Miguel Ángel Revilla, insite en que está "muy controlado", lo que no significa que no genera "preocupación" porque "es de muy rápido contagio y de cierta gravedad". Por ello Revilla pedía "prudencia y cautela" dado que todavía "no se puede afirmar que la situación esté controlada". La Consejería de Sanidad está volviendo a realizar todo el rastreo "por si hubiese habido alguna posible arista que se hubiese perdido".