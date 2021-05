Voces españolas en Brasil: "Esto era una bomba y Bolsonaro ha sido el gran propagador de noticias falsas"

La pandemia vivida en un "pequeño paraíso" brasileño

Amontada no llega a 40.000 habitantes y tiene una densidad 35,69 habitantes por km². Desde este rincón brasileño "es difícil pillarle el pulso al país más grande de Latinoamérica", constata. "Cada uno está tomando las medidas que considera correctas". En su estado, Ceará, los pediatras dejaron de pasar consulta hasta no recibir la vacuna . Si tenían cualquier imprevisto con su hija recién nacida debían ir al hospital. "Haré una videollamada para guiarlos este miércoles, a la hora programada para la consulta" les escribió la pediatra del sector privado.

En todo caso, Víctor, en su día a día, no tiene sentimiento de peligro. "Las estancias están abiertas, todo es muy amplio, las viviendas, las playas... No hay agobio ya que nunca hay aglomeraciones. Aquí hay muy pocas muertes . Las personas se han mentalizado de que hay que llevar mascarilla y estamos al 50% de capacidad, así que los turistas se sienten tranquilos y comienzan a llegar". "Nosotros, además, ya nos contagiamos en febrero, cuando viajamos a España para el 100 cumpleaños de mi abuela, así que estamos relativamente tranquilos", explica Víctor antes de meterse al agua a hacer surf.

En Río de Janeiro "no hay gente muriéndose en las calles"

Residen con su hija de un mes y su pequeño de dos años en Ipanema, "un barrio de clase alta", explica Fernando. "Aquí se vive bastante bien y nunca ha habido un confinamiento estricto", apunta este madrileño. "Yo creo que la gente escucha las noticias y estas exageran, aquí las UCIs no están colapsadas y no hay gente muriéndose en las calles". Lo que sí se ve, relata Fernando, es un aumento de la pobreza, más gente viviendo en las calle. Los llamados "moradores de rua". "Este virus se ha cebado con las clases más desfavorecidas". La gente humilde no puede quedarse en casa encerrada, es gente que vive en favelas y que vive al día, "esto no es comparable a un país europeo, necesitan ir a trabajar porque si no se morirían más de hambre que de coronavirus", subraya.