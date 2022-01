Volver al trabajo tras la cuarentena dando aún positivo: "Sin síntomas el riesgo de contagio es leve"

Lucía dio positivo un día después que sus hijos. En su centro de salud le dijeron que deberían estar siete días aislados en casa tanto ella como los niños. Al séptimo día se hicieron un test de antígenos para ver si seguían dando positivo. Y seguían. Así que, "por responsabilidad", Lucía decidió que sus hijos no volvieran al colegio todavía. Al día siguiente, recibió una llamada de la enfermera de atención primaria. Esta le informó de que el protocolo eran siete días de cuarentena y si en las últimas 72 horas no había tenido fiebre o síntomas respiratorios podían volver al trabajo y al colegio, aunque hubieran dado positivo en un test de antígenos de farmacia. "Antes no hacíamos esos test, y ahora no recomendamos hacerlo porque se puede seguir dando positivo varios días y, sin síntomas hay menos riesgo de contagio, así que, se puede volver al trabajo y al colegio", le dijo la enfermera.