La vuelta al cole y los niños pequeños sin vacunar hacen temer una sexta ola de covid

Los expertos consultados por NIUS asumen que es un riesgo posible, pero son optimistas y consideran que, de haberla, la sexta ola será más leve que la quinta. Por una parte, no se ha demostrado que los niños contagien igual que los adultos. Por otro, la variante delta es mucho mas transmisible. Pero de la otra parte se demostró el curso pasado que los colegios no han sido foco expansor de la covid, y que la interacción social de los niños es menor que la de otros grupos etarios.

Quique Bassats, pediatra especialista en Medicina Tropical y Epidemiología, y portavoz de la Asociación Española de Pediatría, considera que con este virus siempre existe el riesgo de más oleadas, pero cree que "es un riesgo menor y asumible" , porque "hubo mucho miedo con la vuelta al cole de 2020 y no hubo problemas, volvió a darse esa situación después de Navidad por la variante británica que era más infecciosa y no hubo tantos brotes como se temía... En general de todo lo que se ha acusado a los niños no ha pasado", reivindica.

Sin embargo, el epidemiólogo y ex alto cargo de la Organización Mundial de la Salud, Daniel López-Acuña, opina que el riesgo es alto porque "ya este verano la incidencia entre los menores de 12 años -352 a catorce días- está siendo muy alta y se debería frenar eso. La situación es preocupante, en menores de 12 años hay muchos contagios. Es decir, que se infectan y transmiten el virus y no les tenemos protegidos".

"Así que sí, hay riesgo de que se concentre en ese rango de edad el mayor número de contagios", opina López-Acuña. El experto propone hacer cribados concretos a partir de septiembre enre los menores de 12 años, "para evitar tener asintomáticos dispersando el virus". " Pueden convertirse en una sexta ola si no se toman las medidas adecuadas ", alerta. Y la vacunación no es una de ellas.

Para Bassats más que sexta ola los niños podrían provocar repuntes puntuales: "Habrá brotes, y episodios concretos. Que no es lo mismo que una oleada. Puede haber 25 casos en una escuela porque has tenido un asintomático que ha ido diseminando el virus, pero los niños en general viven en entornos más controlados que los adultos. Una oleada es un aumento de la incidencia generalizado". "No es lo mismo un niño pequeño que se queda en casa si se encuentra mal, que un botellón masivo en la playa donde va a haber transmisión sí o sí porque no hay ningún tipo de control", añade.