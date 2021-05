La web de Sanidad para elegir plaza MIR falla desde el primer día: "Es una vergüenza, estamos desesperados"

"No deja elegir dos especialidades en dos comunidades distintas", dicen los aspirantes

Es un sistema telemático que, aseguran, les obliga a elegir a ciegas, sin ver qué plazas van quedando libres

Ya lo habían advertido y se ha cumplido. Es el segundo día para elegir plaza MIR a través del sistema telemático que ha impuesto Sanidad y la página del ministerio no ha dejado de fallar. "Desde el mismo día que se puso en marcha ya comenzaron los problemas. Este jueves ha ido a más", dice Patricia Robles, una de las jóvenes que está pendiente de una de las plazas.

Por eso, este martes miles de aspirantes a MIR y Formación Sanitaria Especializada (FSE) se concentraron el martes frente a la sede del Ministerio de Sanidad para reclamar que la elección telemática de sus plazas, que comenzaba este miércoles hasta el 16 de junio, sea "justa" y en tiempo real.

La plataforma FSE Unida en Twitter ha denunciado la mañana de este jueves que la web no funciona. "Sanidad reconoce que su página no está operativa, la página de la que depende el futuro de miles de sanitarios y tan solo es el segundo día. No es la primera vez, pero ahora lo reconocen..."

Robles tiene 25 años, y es una de las MIR que estuvo protestando frente al ministerio de Sanidad. "Es una vergüenza, estamos desesperados, me parece una falta de respeto. El miércoles, el primer día que estaba operativa me conecté a las 11.00 de la mañana, después de horas intentando hacer la lista, el principal problema es que la web no deja añadir más plazas. Solo me dejó cargar las plazas de oftalmológica que es lo que yo quiero hacer. Pero tengo que poner más opciones porque no se si voy a conseguir una de esas plazas y no daba opción. Es decir, no te deja poner dos especialidades distintas en dos comunidades distintas", explicaba Patricia.

"Me está ocurriendo lo mismo. La opción de añadir más plazas no funciona", decía en Twiter, Patricia.

"Otro de los problemas es que con Windows si deja ordenar las plazas que prefieras, pero algunos compañeros que tienen un Mac, el sistema de Apple, no les permite elegir y ordenar sus preferencias. Les han dicho que se vayan a una biblioteca pública para que puedan usar Windows. Es todo increíble", dice Robles. "Otro amigo me ha comentado que no están todo los hospitales cargados, eso si que es fuerte".

"Si el propio ministerio nos dijo que si teníamos un 4.500 de numero de plaza deberíamos rellenar 4.501 opción para asegurarnos alguna de ellas (tantas como personas tuviéramos delante), y ahora es la página la que no te permite rellenar más de 20 plazas como mucho. Otros han comentado que han metido tras plazas y que el sistema ha colapsado", asegura Robles.

El ultimo día de plazo para carga la plaza en la Web es el 16 de junio porque el 17 ya se asigna la plaza a cada MIR. "Estamos en la cuenta atrás".

A Micaela Vecchile pasa lo mismo. Tiene 24 años y viene de la universidad de Cádiz. A ella le han dejado señalar su primera opción, pediatría en Sevilla, pero cuando ha ido a cargar la segunda especialidad, que sería médico de familia, ahí la web ha colapsado. La web no permite cargar la página de "más plazas".

Mientras hablamos con Micaela, ella sigue intentando rellenar sus plazas y no lo consigue. "No puedo quedarme solo con pediatría porque entonces me quedo sin plaza fijo", dice Micaela, que al igual que muchos de sus compañeros, han enviado un mail al soporte de la página y esto es lo que les han contestado:

Por favor, cierre por completo el navegador e inténtelo de nuevo ahora.

Si le funciona no es necesario que responda a este correo.

Gracias por su colaboración.

Atentamente,

"Es como un broma, ayer ya apagué el ordenado unas tres veces y nada. El enlace que debe lleva a añadir mas plazas no funciona y no podemos acceder".