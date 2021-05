Ximo Puig plantea levantar el cierre perimetral y ampliar el toque de queda en la Comunidad Valenciana

Unas declaraciones que ha realizado Puig a pregunta de los periodistas en la rueda de prensa celebrada este lunes en la presentación del Plan Resistir Plus, para el apoyo de las empresas que han sido golpeadas por la crisis económica generada por la pandemia.

Sin duda, la relajación de las medidas es una de las noticias más esperadas por los valencianos, que llevan varios meses sujetos a las medidas más restrictivas de España. No obstante, Ximo Puig ha pedido "prudencia" pese a que la Comunidad Valenciana sea la autonomía con menor riesgo de contagio, con una incidencia de 40 positivos por cada 100.000 habitantes, y ha anunciado que la desescalada no será "disruptiva", afirmando que "no se va a pasar a cero restricciones".