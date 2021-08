La joven gallega que se contagió el día que iba a vacunarse y acabó en la UCI: "Hay que protegerse"

Esta ourensana de 32 años supo que estaba contagiada el mismo día que tenía cita para vacunarse. “Ya no pude ir. Me encontraba mal, me hice la prueba y di positivo”, cuenta. Tres días después ya no era capaz de respirar. ”Estaba en casa confinada y cada vez tenía más fiebre y estaba más fatigada. Tuvo que ir una ambulancia a por mi”, relata Yenny.