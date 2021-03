De la Línea al cielo: los miles de nanosatélites que Julián Fernández lanzará al espacio

Puede que su nombre, Julián Fernández no les diga nada. Es un nombre tan común como puede serlo llamarse Larry Page, Jeff Bezos o Elon Musk . Común hasta que las cosas dejan de serlo, hasta que sus logros tecnológicos los han colocado entre los máximos referentes de este siglo XXI. Julián, nacido en La Línea de la Concepción, aun no está ahí. Pero está en el camino . Acaba de terminar el bachillerato y ya tiene en su haber el lanzamiento de un picosatelite, un pequeño cubo de 250 gr y poco más de 30.000 euros, que surca el espacio desde diciembre de 2019.

Respuesta: "Mi vocación tecnológica está muy relacionada con el espacio y con todo lo que vuela. Desde muy niño siempre he tenido el sueño de ir al espacio, y de trabajar con el espacio. Me ha parecido siempre la última frontera de la humanidad. Todos tenemos esa visión del espacio como algo inaccesible. A mi eso siempre me ha apasionado. Desde los seis años ya me empezaba a interesar. De hecho en La Línea estuve trabajando en varios proyectos cuando yo todavía vivía ahí".