Seis comunidades endurecen las restricciones en pleno ascenso de la incidencia tras Semana Santa

Termina la Semana Santa y la incidencia no para de subir. "Creemos que la tendencia se va a mantener en los próximos días y a final de esta semana veremos el impacto que ha tenido la movilidad en la Semana Santa. Esperamos que no sea muy importante, pero desde luego que va a impactar en la evolución de la pandemia", aseguraba el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón.

Ante esta situación, algunos gobiernos regionales no han tardado en reaccionar y tras las festividades de la Semana Santa han informado de un endurecimiento de las restricciones . Madrid, por ejemplo, ha aumentado el cierre perimetral a seis zonas básicas de salud, Castilla y León ha anunciado el cierre de los bares y restaurantes y la Comunidad Valenciana va a alargar las restricciones hasta el 9 de mayo.

Castilla y León

Ha anunciado que el interior de bares, restaurantes y salas de juego y apuestas de 21 municipios -entre ellos las capitales de Valladolid, Burgos, Palencia, Segovia y Soria- permanecerá cerrado al público desde este martes y durante dos semanas, al tener una incidencia por encima de los 150 casos. Tan sólo las provincias de Zamora y Ávila quedan al margen de estas nuevas restricciones, si bien el Gobierno autonómico ha precisado que no se decretará el cierre perimetral por municipios o por provincias ni se modificará el toque de queda fijado a las diez.

Madrid

Cantabria

El ejecutivo de Cantabria ha decidido aplazar las restricciones, aunque el consejero de Sanidad, Miguel Rodríguez, considera que es "cuestión de días porque la mayoría de los indicadores apuntan hacia arriba". Pero, de momento, quiere evitar conflictos en los tribunales ya que el sector de la hostelería , como ya ha hecho en cinco anteriores ocasiones, podría presentar una demanda y, al no haber alcanzado los parámetros del nivel 3, ganarla. Por eso el Gobierno de Cantabria espera a afianzar la subida de la incidencia por encima de 75 casos para aplicar las restricciones.

País Vasco

Cataluña

El secretario general de Salut, Marc Ramentol, ha pedido dejar un margen de entre 48 y 72 horas para ver si hay que endurecer las restricciones después de la festividad de Semana Santa. "Los indicadores no aumentan, pero se mantienen estables. Esto no son para nosotros buenas noticias y tendremos que dar un cierto tiempo para no tomar las decisiones en caliente", ha explicado.