Una sentencia pionera obliga a readmitir a Fermín: “Mi jefe me echó dos horas después de sufrir un atropello”

Este repartidor de 29 años de Ourense fue despedido por su jefe el mismo día que sufrió un accidente laboral

Ahora una sentencia del TSXG obliga a la empresa a readmitirlo y a pagarle los salarios dejó de percibir

Los magistrados aplican por primera vez en España la “discriminación por apariencia de discapacidad” y anulan el despido

El 20 de julio de 2020 Fermín estaba entregando paquetes por las calles de Ourense. Trabajaba como repartidor y llevaba una hora de jornada laboral. Acababa de realizar una entrega cuando, de vuelta a su furgoneta, fue atropellado en un paso de peatones. “Un coche me alcanzó a mitad de la calzada y me desplazó unos diez metros. Cuando quise levantarme, ya no pude. Me caí desmayado”, relata a NIUS. Una ambulancia lo trasladó de urgencia a un centro hospitalario.

Aquel accidente laboral le provocó múltiples traumatismos, una contusión cerebral y daños en el pulmón. Pero, también, mucha rabia e impotencia. Porque eso fue lo que sintió al enterarse de que, ese mismo día, su jefe tramitó su despido. Lo hizo después de haberlo visitado en el hospital y tras haber comprobado que, aparentemente, sus lesiones no se iban a curar a corto plazo. “Me echó de la empresa a las dos horas de sufrir el atropello”, cuenta aún con incredulidad.

Fermín no se enteró en el momento. Supo que le habían dado de baja en la Seguridad Social cuando recibió el alta hospitalaria, es decir, cinco días después del accidente. “Él estuvo conmigo en el hospital el día del atropello, una hora después de producirse. Vino a buscar las llaves de la furgoneta y en ningún momento me dijo que me fuese a despedir. Es más, me dijo que no me preocupase de nada”, insiste este repartidor de 29 años.

Fermín llevaba tres meses trabajando en la empresa cuando sufrió el accidente laboral. Había tenido varios contratos. El último lo había firmado quince días antes. “Al salir del hospital lo llamé para que me diese la baja laboral y le pedí ir a la rehabilitación de la mutua. Pero él me dijo que no tenía nada que ver con eso, que él no se iba a hacer cargo de nada”, recuerda.

Tendrán que readmitirlo y pagarle los salarios

Fermín presentó una demanda y su caso fue estudiado en primera instancia por un juzgado de Ourense, que calificó su despido como improcedente. El empresario tuvo que indemnizarlo con apenas cien euros por el escaso tiempo que llevaba trabajando en la empresa.

Sin embargo, un recurso presentado ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha dado lugar a una sentencia pionera a nivel nacional. En ella, el despido se considera nulo y se condena a la empresa no solo a readmitir al trabajador, sino a pagarle el salario de los nueve meses que ha estado despedido. “Es la primera vez que se dicta en España la discriminación por apariencia de discapacidad, aplicando la doctrina de los tribunales de la Unión Europea”, dice a NIUS Esther Rojo Martínez, su abogada.

La sentencia del TSXG establece que existe una conexión entre el despido y el atropello. Entiende acreditado que el empresario despidió a Fermín a raíz de ese accidente y previendo que iba a estar de baja mucho tiempo. “No cabe ninguna otra conclusión más que asociar causalmente la apariencia de discapacidad con el despido”, establecen los magistrados.

Nueve meses después del atropello, Fermín todavía no está cien por cien recuperado. Pero, al menos, ahora siente alivio. Siente que, con esta sentencia, se ha hecho justicia. “Espero que esto le pueda servir a más gente y, sobre todo, para que no vuelva a pasar”, dice este operario.