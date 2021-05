El teletrabajo que se impone tras la pandemia: siete consejos para que sea un éxito

Necesidad de revisar las dinámicas actuales

En ese sentido, Rimbau ha insistido en que “hay muchas personas que están cambiando su mentalidad, que el confinamiento y el teletrabajo forzado durante el confinamiento les ha hecho reconocer que el teletrabajo tenía más potencial del que pensaban y que se están esforzando -no es fácil no les resulta fácil- pero sí se están esforzando por intentar cosas nuevas e irse adaptando y, para mí, estos sí están preparados (…) y creo que han aumentado respecto a los que había antes de la pandemia”.

“El ofrecer flexibilidad y teletrabajo va a ser absolutamente imprescindible -ha puntualizado. Esos perfiles que pueden elegir dónde trabajar, elegirán trabajar en sitios que les den esa flexibilidad y esa posibilidad de trabajar desde donde quieran. Ahora bien, en otros perfiles para los que hay por ejemplo más oferta, más mano de obra, pues a lo mejor las empresas más conservadoras dirán: no, no, yo quiero que mi gente venga a la oficina (...) Entonces, puede ser que se les vaya la gente porque eso no les guste y ellos encontrarán un reemplazo. Pero ¿qué pasa?, que normalmente los que se irán, son los que tienen más capacidades y más valor en el mercado de trabajo. Entonces de forma gradual, es posible que estas empresas, que no ofrezcan esa flexibilidad, vayan perdiendo el capital humano más valioso, así que, a medio y largo plazo seguramente lo notarán, porque poco a poco la gente más válida se ira yendo”.